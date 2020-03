Así enfrentará Universidad de Chile la emergencia por el coronavirus

Luis Navarrete, máximo dirigente de Azul Azul, detalló que el club se mantendrá en cuarentena con pautas "técnico-físicas y nutricionales".

Este lunes, la ANFP determinó suspender el fútbol por los próximos 14 días. Esto, debido a que ingresó en la fase 4 de la pandemia que azota al mundo y que en el caso del país ya suma 155 contagiados.

La medida fue oficializada en una conferencia de prensa por Sebastián Moreno, presidente del organismo. "Esta situación, como es de público conocimiento, obedece a la entrada a la fase cuatro y al estricto apego a las instrucciones de las autoridades nacionales", dijo.

Esto obliga a los clubes a modificar sus planes con el fin de resguardar la integridad de los futbolistas. “Ha habido algunos casos sospechosos con casos negativos, pero es altamente probable que algún futbolista tendrá test positivo. Existen casos en cuarentena, específicamente en el fútbol formativo”, indicó el doctor de la Selección chilena, Fernando Yáñez.

“Hemos estado siguiendo esto de la manera más cercana posible. Hay que evitar el pánico, pero es posible que jugadores profesionales o del formativo tengan coronavirus y esperamos que tengan una pronta solución, dada a su condición de personas sanas y jóvenes”, complementó.

Por lo mismo, tomó resguardos y suspendió la rama femenina y juvenil para prevenir los contagios por el Covid-19. Lo anterior considerando, además, que la capitana de las albas, Yusmery Ascanio, quedó en cuarentena por posible contagio de la enfermedad.

Y en también se encuentran tomando medidas para prevenir la propagación: se mantendrán en cuarentena con especiales pautas de trabajo, según palabras de Luis Navarrete, presidente de Azul Azul.

"Ya veníamos trabajando con la mente puesta en esta situación, pues la enfermedad avanzó muy rápido", dijo el directivo en declaraciones que reproduce CDF. "Esa planificación incluye un trabajo especial e individualizado para cada futbolista, con pautas específicas técnico-físicas y nutricionales", agregó en las afueras del CDA.

Por otra parte, Navarrete comentó que Diego Rivarola siguió los protocolos establecidos tras llegar de un viaje proveniente desde , dando negativo en la muestra pese a presentar síntomas.

Mientras que dos jugadores de las categorías juveniles también arrojaron resultados negativos. "Tuvimos dos alumnos de la sub 12, que son del colegio Saint Geoge's (que está en cuarentena desde la semana pasada) y ellos estaban en una fase de protocolo para saber si contrajeron el virus, pero no hemos tenido noticias de aquello", señaló.

De forma preventiva, los laicos suspendieron los entrenamientos del primer equipo, masculino y femenino, y las series inferiores desde este martes. "Lo que me ha pasado desde que estoy en la U es para escribir un libro. Todo esto ha requerido de una introspección. No creo que existan situaciones más difíciles que las que me han tocado enfrentar acá", cerró.