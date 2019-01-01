Así cambió Lionel Messi a través de los años
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AFP
Desde pequeño, todos sabían que iba a ser un crack. Apilaba jugadores en su Rosario natal, uno tras otro. Y se cansaba de hacer goles. Desde su etapa como un niño en Argentina, hasta el mega crack que es hoy en día. Así cambió Messi a lo largo de los años:
DE NIÑO, EN SUS INICIOS FUTBOLÍSTICOS
¿Lo reconoces?
YA EN LAS INFERIORES DE NEWELL'S
A BARCELONA: A CRECER Y A CONVERTIRSE EN UN CRACK
SUS PRIMEROS PASOS EN LA PRIMERA, EN 2005
CON CESC FABREGAS, ANTES DEL MUNDIAL SUB 20 2005
YA EN LA SELECCIÓN MAYOR, EN 2006
PELO LARGO Y VINCHA, EN 2007
EN 2009, UNA IMAGEN QUE SE REPITIRÍA EN CADA GALA DEL BDO
CON PELO CORTO Y SU ÍDOLO, EN LA SELECCIÓN, EN 2009
CON SUS COLORES AMADOS, EN 2010
EN LA COPA AMÉRICA 2011
EN 2012
EL EXCÉNTRICO LOOK DE LEO EN EL BALÓN DE ORO 2013
EN 2014, CON UNO DE SUS INNUMERABLES HAT-TRICKS
EN LA COPA AMÉRICA 2015, LA PRIMERA FRUSTRACIÓN
EN 2016 RENOVÓ SU LOOK CON BARBA
EN LA SEGUNDA MITAD DE 2016, MESSI SE TIÑÓ DE RUBIO
NUEVO TATUAJE "BLACKOUT"
2017: ADOPTÓ DEFINITIVAMENTE LA BARBA
2018: ADIÓS, BARBA
2019: A CERO