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Ashley Cole negocia para hacerse cargo del Bristol Rovers, mientras Steve Evans está al borde de la destitución tras la derrota en casa por 3-1 ante el Tranmere el sábado. El exlateral izquierdo del Chelsea, el Arsenal e Inglaterra está sin equipo tras una breve etapa en el Cesena y podría conseguir su primer puesto de entrenador en Inglaterra en el club de League Two, que ocupa la 18.ª posición.

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Cole se perfila como posible sustituto de Evans

Ashley Cole negocia para hacerse cargo del Bristol Rovers, mientras el futuro de Steve Evans es incierto tras la derrota en casa por 3-1 ante el Tranmere el sábado. Sky Sports informa de que el exlateral izquierdo del Chelsea y el Arsenal ha mantenido conversaciones con el club y de que esta última derrota ha aumentado la presión sobre el técnico del Bristol Rovers.

El Bristol Rovers ocupa la 18.ª posición en League Two, cinco puntos por encima de la zona de descenso, y solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos de liga. talkSPORT señala que Evans está al borde de la destitución, pese a haber logrado recientemente tres victorias en cuatro partidos entre todas las competiciones.

Su primer puesto de entrenador en Inglaterra, en el horizonte

Cole, de 45 años, está sin equipo desde que dejó el Cesena, de la Serie B, en junio. Su etapa de ocho partidos en Italia fue su primer trabajo como entrenador principal. Su llegada al Memorial Stadium le daría su primer puesto de entrenador en Inglaterra, después de que su aventura italiana terminara en menos de tres meses .

Fue entrevistado para el puesto de entrenador del Bromley tras la destitución de Andy Woodman, pero el elegido fue Karl Robinson. Desde que se retiró en 2019, Cole ha trabajado como técnico en el Derby, el Chelsea, el Everton y el Birmingham. También pasó cinco años como ayudante de Lee Carsley en la selección inglesa sub-21, con la que ganó dos Campeonatos de Europa consecutivos.

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Evans se mostró desafiante antes de la derrota ante el Tranmere

Evans dirige al Bristol Rovers desde diciembre del año pasado y lo llevó a la 14.ª posición la temporada pasada, pero esta campaña está siendo complicada. Antes de enfrentarse al Tranmere, cuarto clasificado, dijo: «La gente no hablará de ello, pero, si ganamos el sábado, habremos ganado cuatro de cinco partidos».

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En referencia a sí mismo y a Paul Raynor, su ayudante desde hace años, añadió: «Pero, si tienes a Steve Evans y Paul Raynor en League Two, quieren hablar de lo negativo. Nosotros solo hablamos de lo positivo con los jugadores». Sin embargo, el Tranmere se llevó los tres puntos y dejó a Evans luchando por conservar su puesto.

¿Qué les espera al Bristol Rovers y a Cole?

El Bristol Rovers debe decidir ahora si mantiene a Evans o entrega el mando a Cole para intentar salvar la temporada. Si se concreta su llegada, el exdefensa de Inglaterra, que también fue ayudante de Carsley durante su etapa como seleccionador interino del equipo absoluto en 2024, tendrá la misión de alejar al Bristol Rovers del peligro.