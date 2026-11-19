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El Bayern de Múnich llevaba tiempo interesado en JJ Gabriel, según se dice. Ahora fichará por el Real Madrid. Una decisión que, en realidad, es un golpe de suerte para el club muniqués. Opinión.

Si buscamos en el Duden la metáfora del cáliz que pasa de largo, la definición es clara: «Se ha podido evitar un destino grave e inminente, un sufrimiento o una tarea desagradable». Y así es exactamente como puede entenderse la situación del Bayern de Múnich en el caso de JJ Gabriel, el jovencísimo talento de 16 años del que tanto se habla.

Porque, pese a todo su potencial y a unas cualidades futbolísticas que, al parecer, entusiasman, bien podría haberse convertido en una carga y un elemento perturbador para el club. Basta recordar las palabras de Uli Hoeneß sobre Lennart Karl, tan discutidas como improcedentes : el histórico dirigente dijo hace poco que al jugador le faltaba la «humildad» que «necesitan los jóvenes futbolistas» y que, por eso, quería hablar seriamente con él. Cuesta imaginar qué impresión le habría causado a Hoeneß JJ Gabriel y todo su entorno.

Probablemente, si el presidente de honor hubiera examinado con algo más de detenimiento el comportamiento del adolescente y de quienes lo rodean, habría intervenido personalmente ante la posibilidad de su fichaje.

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La bochornosa despedida de JJ Gabriel del Manchester United

Lo cierto es que el club más laureado de Alemania parece haber pujado con bastante empeño por él cuando Gabriel presionó con insistencia para marcharse del Manchester United. Su actuación, «casi sin precedentes», habría causado «conmoción» entre los Red Devils.

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El adolescente exigió al club en el que juega desde los once años, y en cuyo equipo sub-18 había brillado recientemente con 23 goles en 23 partidos, que cancelara su inscripción para poder irse ya en invierno a un club más grande. Y hablamos, conviene subrayarlo, del Manchester United, no del Fulham, del Racing de Santander ni del Mainz 05. Cierto que es un gigante venido muy a menos en los últimos años , pero sigue siendo, al menos por nombre, uno de los grandes destinos del fútbol europeo.

Y hablamos de un talento de 16 años que todavía no ha disputado ni un solo partido oficial como profesional. Solo eso probablemente le habría bastado a Hoeneß, y con razón, para cuestionar su carácter y su encaje en el Bayern.

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La forma de actuar de Joseph Junior Andreou Gabriel, ese es su nombre completo, bien puede interpretarse como una muestra de la arrogancia que, a todas luces, lo caracteriza. El pulido vídeo de despedida que publicó esta semana en su cuenta de Instagram también dice mucho y provocó burlas y comentarios sarcásticos. Allí lo llamaron «el próximo Garnacho» y le desearon «mucha suerte calentando el banquillo del Real Madrid».

Los representantes de JJ Gabriel son bien conocidos en el Bayern

Comentarios parecidos aparecieron bajo un vídeo de Instagram publicado poco antes por su nueva agencia de representación, también bastante incómodo de ver. Por cierto, en el Bayern conocen bien a esa agencia. El verano pasado, en el último día del mercado, el club negoció con EPIC Sports y su pintoresco fundador y jefe, Ali Barat, una costosa cesión de última hora de Nicolas Jackson.

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Después llegó un surrealista comunicado de prensa en el que Barat se felicitó a sí mismo por la operación. Si hubiera tenido tres hombros, probablemente también se habría dado una palmadita verbal en el tercero. El comunicado llevaba por título «Ali Barat ha redefinido el juego» e incluía detalles delicados de la operación de Jackson que el propio Bayern probablemente nunca habría hecho públicos de esa manera.

EPIC es también la agencia de la que Noah Atubolu se desvinculó hace meses tras una disputa que trascendió públicamente. Barat y sus empleados, entre ellos un tal Marcello Brillmann, convencieron al guardameta de que dejara el SC Freiburg con falsas promesas y escenarios de traspaso, sin tener preparados destinos concretos y adecuados. Cuando se vio ante la posibilidad de pasar un año en la grada en Friburgo, Atubolu dijo basta. Rompió con ellos, negoció una renovación de contrato con el Sport-Club y el SC acordó con el Eintracht Frankfurt una cesión con obligación de compra posterior.

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El fichaje por el Real Madrid entraña riesgos para JJ Gabriel

Esta turbia agencia representará ahora también los ambiciosos intereses de Gabriel. EPIC anunció hace unos días su acuerdo con el joven de 16 años con estas palabras: «La historia no espera, y la grandeza tampoco. Un talento extraordinario. ¡Posibilidades infinitas!». No cabe duda de que ambas partes estaban hechas la una para la otra.

Queda por ver hasta qué punto serán infinitas las posibilidades de Gabriel en el primer equipo del Real Madrid. Tal vez el joven de 16 años debería preguntar antes a Martin Ödegaard, o a Reinier, o a Mink Peeters, el «Guti neerlandés», o a Samuel Eto'o.

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Con su cuestionable entorno de representantes, su aparentemente enorme confianza en sí mismo, que parece más bien poco saludable, sus disparatadas exigencias económicas (un salario anual de siete cifras y una cuantiosa prima de fichaje) y las complicaciones de su traspaso ( la cuestión del pasaporte chipriota ), Gabriel es, para el Bayern, una señal de alarma andante en materia de fichajes. Un cáliz teñido de rojo intenso que, por fortuna, pasará de largo para el club muniqués.

En cambio, al menos a primera vista, encaja bastante bien en esa colección a veces digna de la realeza de personalidades extrovertidas y con aires de divo. Solo cabe desearle mucha suerte y todo lo mejor.