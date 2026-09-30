El propietario del club búlgaro Botev Plovdiv fue asesinado el miércoles. Según medios búlgaros, Iliyan Filipov recibió un disparo en la cabeza después de bajarse de su coche y caminar hacia la puerta principal de una mujer conocida por él. La policía ha detenido a un sospechoso.

Sobre la 01.00 hora local, la policía de Plovdiv recibió un aviso por un tiroteo en el barrio de Hristo Smirnenski. Los agentes llegaron rápidamente al lugar de los hechos, donde ya no pudieron hacer nada por Filipov.

La zona alrededor del lugar de los hechos fue acordonada de inmediato. Según se informa, nadie pudo abandonar la ciudad en las horas posteriores al tiroteo. Las autoridades implicadas iniciaron de inmediato una investigación.

Esa investigación llevó en la capital, Sofía, al arresto de un hombre de 51 años, aunque las pesquisas siguen en pleno desarrollo. El sospechoso es un exempleado de la empresa de transporte y construcción PIMK, que fue fundada y dirigida por Filipov.

Aún no está claro si hay testigos. Los vecinos lo veían con regularidad en el citado barrio, donde visitaba un apartamento ocupado por una mujer.

Filipov era una figura prominente del fútbol búlgaro y estaba estrechamente vinculado al Botev Plovdiv, uno de los clubes más destacados de la histórica ciudad. Filipov también desempeñó un papel crucial en la construcción del nuevo estadio Hristo Botev.

Los aficionados del Botev se reunieron el miércoles en ese estadio para rendir homenaje a Filipov. El entrenamiento fue cancelado y se busca una nueva fecha para el partido contra el Slavia Sofía.



