Asensio: «Ganaremos la Liga con Mourinho y el nuevo fichaje es un salto cualitativo para el Real Madrid»

Raúl Asensio, defensa del Real Madrid, elogió la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador y afirmó que, durante su primera etapa (2010-2013), el técnico portugués «cambió su espíritu competitivo». Mostró gran entusiasmo por jugar a sus órdenes.

En declaraciones a David Ibáñez para el programa «El Desmarque» desde Montmeló, durante el Gran Premio de Barcelona y Cataluña, el jugador de 23 años afirmó: «El nuevo proyecto con Mourinho es muy emocionante y tengo muchas ganas de empezar».

“De niño vi cómo transformó al equipo, el espíritu competitivo, la garra y la determinación que le transmitió al club. Esas cualidades me han moldeado como jugador”.

Preguntado por las opciones de título liguero, el canario respondió con confianza: «Sí, claro, Mourinho batió el récord con 100 puntos y 121 goles, así que intentémoslo», recordó el canario, en alusión a la histórica Liga 2011-2012.

Bernardo Silva

Sobre la posible llegada de Bernardo Silva, del Manchester City, al Real Madrid en verano, Asensio afirmó: «Es muy bueno y sería un gran salto para el equipo. Recibiremos con los brazos abiertos a quien llegue, y estamos seguros de que el proyecto es magnífico».