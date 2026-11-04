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Conference League
team-logoMónaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoFC Nordsjaelland
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AS Mónaco vs. FC Nordsjälland, hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Mónaco vs FC Nordsjaelland
Mónaco
FC Nordsjaelland
Conference League

El AS Mónaco se enfrenta al FC Nordsjälland en la Conference League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
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ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
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AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Stade Louis II, Monaco

El partido entre el AS Mónaco y el FC Nordsjælland comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el AS Mónaco y el FC Nordsjælland?

El Mónaco llega con un balance irregular en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, un empate y dos derrotas. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante el Paris FC en la Ligue 1. Entre los resultados positivos destacan el claro triunfo por 3-0 ante el SC Friburgo en la Conference League y la victoria a domicilio por 2-1 frente al CSKA de Sofía. En total, el Mónaco marcó ocho goles y encajó cinco en ese periodo.

El Nordsjælland suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el FC Midtjylland en la Superliga. En la Conference League, empató 2-2 frente al CSKA de Sofía en su último partido. A lo largo de esos cinco encuentros, el Nordsjælland marcó nueve goles y encajó diez.

ASM

ASM - Formulario

CSS
W1-2
FCL
L1-0
SCF
W3-0
LIL
D1-1
PAR
L3-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCN

FCN - Formulario

LYN
D3-3
CSS
D2-2
SIF
D1-1
EFB
W0-1
MID
L2-3
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: alineaciones

Mónaco contra FC Nordsjaelland alineaciones probables

4-2-3-1
Mónaco crest
Mónaco
ASM
Formación
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
3-4-3
L. HradeckyL. HradeckyJ. TezeJ. TezeC. MawissaC. MawissaVandersonVandersonE. DierE. DierD. ZakariaD. ZakariaA. GolovinA. GolovinM. DetourbetM. DetourbetT. MinaminoT. MinaminoL. CamaraL. CamaraP. BrunnerP. BrunnerA. HansenA. HansenP. AnkersenP. AnkersenN. MarkmannN. MarkmannS. AcquahS. AcquahN. RoejkjaerN. RoejkjaerR. NorheimR. NorheimJ. LaehteenmaekiJ. LaehteenmaekiM. BrinkM. BrinkI. AdelI. AdelV. BerthelsenV. BerthelsenA. LindA. Lind
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
4-2-3-1
Mónaco

Once inicial

FC Nordsjaelland

Manager

  • Filipe Luís
  • J. Olsen

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: estado de forma

ASM

ASM - Formulario

CSS
W1-2
FCL
L1-0
SCF
W3-0
LIL
D1-1
PAR
L3-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCN

FCN - Formulario

LYN
D3-3
CSS
D2-2
SIF
D1-1
EFB
W0-1
MID
L2-3
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: balance de enfrentamientos directos

AS Mónaco vs. FC Nordsjælland: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
W
W
3
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
6
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
7
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
W
W
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
W
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
W
L
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
W
L
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
L
W
16
BragaBragaBRA
210123-13
W
L
17
GanteGanteGNT
210112-13
L
W
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
L
W
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
201145-11
D
L
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
L
D
26
AGF AarhusAGF AarhusAGF
201112-11
D
L
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
L
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
30
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
L
D
32
ThunThunTHU
200202-20
L
L
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
L
L
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
L
L
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
L
L
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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