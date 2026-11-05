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Conference League
team-logoMónaco
Stade Louis II, Monaco
team-logoFC Nordsjaelland
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AS Mónaco vs. FC Nordsjälland hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Mónaco vs FC Nordsjaelland
Mónaco
FC Nordsjaelland
Conference League

En la Conference League, el AS Mónaco se enfrenta al FC Nordsjælland. Pero ¿quién retransmite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
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ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
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AS Monaco vs. FC Nordsjælland: hora de inicio

crest
Conference League - Jornada 3
Stade Louis II, Monaco

El partido entre el AS Monaco y el FC Nordsjælland comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

AS Monaco vs. FC Nordsjælland en directo hoy: ¿quién lo transmite por televisión y streaming?

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el AS Monaco y el FC Nordsjælland?

El Monaco llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos oficiales: dos victorias, un empate y dos derrotas. En su encuentro más reciente cayó por 3-1 ante el Paris FC en la Ligue 1. Destacan, en el lado positivo, la clara victoria por 3-0 frente al SC Friburgo en la Conference League y el triunfo a domicilio por 2-1 ante el CSKA Sofía. En total, el Monaco marcó ocho goles y encajó cinco en ese periodo.

El Nordsjælland suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el FC Midtjylland en la Superliga. En la Conference League, empató 2-2 con el CSKA Sofía en su último partido. A lo largo de esos cinco encuentros, el Nordsjælland marcó nueve goles y encajó diez.

ASM

ASM - Formulario

CSS
W1-2
FCL
L1-0
SCF
W3-0
LIL
D1-1
PAR
L3-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCN

FCN - Formulario

LYN
D3-3
CSS
D2-2
SIF
D1-1
EFB
W0-1
MID
L2-3
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AS Monaco vs. FC Nordsjælland: alineaciones

Mónaco contra FC Nordsjaelland alineaciones

4-4-2
Mónaco crest
Mónaco
ASM
Formación
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
3-4-3
L. HradeckyL. HradeckyJ. TezeJ. TezeC. MawissaC. MawissaI. ToureI. ToureE. DierE. DierD. ZakariaD. ZakariaT. MinaminoT. MinaminoE. DiopE. DiopM. DetourbetM. DetourbetP. BrunnerP. BrunnerF. BalogunF. BalogunA. HansenA. HansenN. MarkmannN. Markmannteam-logoT. SalquistV. NelssonV. NelssonM. BrinkM. BrinkJ. LaehteenmaekiJ. LaehteenmaekiM. HeydeM. HeydeM. WalkerM. WalkerV. BerthelsenV. BerthelsenO. SolbakkenO. SolbakkenL. SadioL. Sadio
FC Nordsjaelland crest
FC Nordsjaelland
FCN
4-4-2
Mónaco

Once inicial

FC Nordsjaelland

Suplentes

Manager

  • Filipe Luís
  • J. Olsen
Mónaco

Lesiones y suspensiones

FC Nordsjaelland

AS Monaco vs. FC Nordsjælland: estado de forma

ASM

ASM - Formulario

CSS
W1-2
FCL
L1-0
SCF
W3-0
LIL
D1-1
PAR
L3-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCN

FCN - Formulario

LYN
D3-3
CSS
D2-2
SIF
D1-1
EFB
W0-1
MID
L2-3
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

AS Monaco vs. FC Nordsjælland: balance de enfrentamientos directos

AS Monaco vs. FC Nordsjælland: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
W
D
W
2
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
D
W
W
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
W
W
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
W
W
5
BrannBrannBRA
220062+46
W
W
6
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
W
W
7
MónacoMónacoASM
220051+46
W
W
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
L
W
W
9
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
220030+36
W
W
10
AjaxAjaxAJX
320153+26
W
W
L
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
W
L
W
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
D
W
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
D
W
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
W
D
15
BragaBragaBRA
311123-14
D
W
L
16
GanteGanteGNT
311112-14
D
L
W
17
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
311136-34
W
L
D
18
ThunThunTHU
310232+13
W
L
L
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
L
W
L
20
AtalantaAtalantaATA
310234-13
L
L
W
21
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
W
L
L
22
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
23
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
24
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
25
AGF AarhusAGF AarhusAGF
302112-12
D
D
L
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
L
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
L
28
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
301246-21
L
D
L
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
L
30
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301224-21
L
L
D
31
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
L
32
GetafeGetafeGET
201136-31
L
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
L
L
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
L
L
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
L
L
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
L
L
Clasificación para cuartos de final

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