Arturo Vidal: "Sería lindo que Neymar vuelva a Barcelona"

El chileno, que está con su Selección en la Copa América, aseguró que el extremo brasileño sería una gran incorporación para el cuadro blaugrana.

El mediocampista de , Arturo Vidal , agregó peso a los recientes informes que vinculan a Neymar con un regreso al Camp Nou. El chileno, que por estos días disputa la con su Selección, dijo que sería muy bueno tener al brasileño de nuevo en las filas blaugranas.

El ex Bayern Munich, que llegó a en agosto de 2018, un año después del traslado del extremo brasileño al París Saint-Germain, quiere jugar con la estrella que todavía no tiene definido su futuro. “Sería muy bueno. Lo quieren mucho, no solo los jugadores sino la gente. Si vuelve será de gran ayuda” , apuntó el formado en .

El artículo sigue a continuación

Y es que la noticia de una negociación para su regreso al ‘Barça’ tomó fuerza este lunes en . En Salvador, donde su escuadra se alista para el partido de este martes ante por el Grupo A, el técnico anfitrión, ‘Tite’, aconsejó al astro brasileño ir al lugar donde se “sienta feliz”, después de que el portal GloboEsporte asegurase que su retorno está muy cerca.

“Yo iría a un equipo donde siempre me sintiera feliz, como persona, como ser humano y como familia, porque ahí voy a estar profesionalmente mejor” , indicó el DT en la rueda de prensa en el estadio Arena Fonte Nova.

Mientras que Vidal se concentra en ayudar a su país a retener la corona del título continental logrado en las ediciones de y en 2015 y 2016. "Tuvimos muchos días de preparación y estamos motivados para empezar este nuevo proyecto”, apuntó el Rey tras iniciar con una victoria 4-0 frente a en el Morumbí por el Grupo C.