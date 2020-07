Arturo Vidal salva a Setién en Valladolid como Xavi salvó a Van Gaal en 1998

El gol del chileno evoca al que marcó Xavi hace veintidós años y que salvó a Van Gaal de la destitución.

Al le costó lo indecible mantener la ventaja del gol que había marcado Arturo Vidal a pase de Leo Messi en el tramo inicial del partido a domicilio del Valladolid, un estadio en el que ya antes un entrenador azulgrana había salvado la cabeza gracias a un solitario gol que le dio los tres puntos al cuadro barcelonista. Y, donde en esta ocasión fue Arturo Vidal el que le dio aire a Quique Setién, en 1998 fue un jovencísimo Xavi Hernández el que aseguró la continuidad de un Louis Van Gaal.

Un Barcelona en caída libre

Aquel día, no obstante, no hacía tanto calor. Era el 20 de diciembre de 1998 y el equipo había caído hasta la décima posición de la tabla tras cuatro derrotas consecutivas, dos en y La Coruña y otras dos en el Camp Nou ante el Atlético y el . La visita a hubiera sido fatídica para Van Gaal pero Xavi le devolvió los tres puntos al cuadro azulgrana, que a partir de entonces empezó a escalar posiciones para acabar la temporada ganando con once puntos de ventaja con respecto al .

Eso no sucederá esta temporada porque el cuadro blanco recuperará el título dos años después salvo descalabro mayúsculo pero tras el gol de Vidal es inevitable recordar cómo veintidós años atrás ya hubo un entrenador barcelonista que salvó su cabeza en Pucela. Ayer Van Gaal, hoy Setién.