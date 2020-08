Arturo Vidal responde: "Mañana el Bayern juega contra el mejor equipo del mundo, no contra uno de la Bundesliga"

El centrocampista chileno responde a las provocaciones de las leyendas del Bayern y les recuerda que "no jugarán ante un equipo de la Bundesliga".

RUEDA DE PRENSA

ARTURO VIDAL compareció en rueda de prensa antes de medirse al Bayern en los cuartos de final de la que tendrán lugar a partido único en el estadio Da Luz de Lisboa.

Bayern

"Salió campeón en la y ganó la Copa pero nosotros somos el y si hacemos lo que sabemos hacer seguramente pasaremos, trataremos de dejarlo todo en el campo".

Jugar a partido único

"A mí me gusta, en Latinoamérica se juega así y es muy entretenido, los equipos salen a demostrar más, cuando hay dos partidos en el primero se meten muy atrás y no es tan bueno el espectáculo, mañana será muy lindo".

Provocaciones

"Algo escuché pero no tomé mucha atención, conozco a los jugadores del Bayern y lo que se habla fuera no es lo que piensan, mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga sino contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo".

@kingarturo23: "Sabemos que el Bayern está haciendo una gran temporada, será un gran partido y nos lo dejaremos todo en el campo"



🎥 EN DIRECTO la previa del #BarçaBayern

Lewandowski

"Lewandowski es extraordinario, es un goleador incansable; estuve tes años con él y se cómo se prepara, sé que es muy dificil comaraa aLeo con cualquiera Leo es de otro planeta, aunque sea el mejor delantero del mundo junto con Luis Suárez".

Flick

"Lo ha hecho muy bien desde que se le dio la oportunidad, ganó dos titulos y creo que se merece seguir; el Bayern siempre es favorito en todos lados, estuve allí y lo sentía pero el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Veremos quién lo merece".

Titularidad

"No sé si merezco ser titular, creo que todos queremos jugar y es el enrenador el que debe elegir para clasificarnos".

Neymar

"Se entiende que quieran fichar a Neymar y no solo por el partido de ayer, por eso suena para el Barça. Tiene mucho talento y ayudaria mucho al equipo. Mas allá no sé".

Dudas

"Entiendo que la afición dude, en la Liga no reflejamos nuestro nivel y por eso perdimos pero tenemos a Leo y otros grandes jugadores, por eso digo que somos el mejor equipo del mundo y mañana queremos demostrarlo".

Su futuro

"Hoy estoy en Barcelona, que es el mejor equipo del mundo y será diferente a cualquier otro partido".

Tras el chileno compareció el entrenador del Barcelona, QUIQUE SETIÉN.

Bayern

"Sabemos de su potencial y no lo vamos a minimizar, no son sólo sus números sino su capacidad, son un equipo extraordinario pero nosotros también lo somos, será un partido igualado y habrá alternativas y como dice Arturo seguro que también tenemos mucho que decir".

Dominar la posesión

"Será importante tener el balón porque eso nos permitirá defendernos menos tiempo sin él pero todo dependerá un poco del acierto, como suele pasar".

@QSetien: "El Bayern de Múnich es un equipo con un potencial extraordinario, pero nosotros también tenemos mucho que decir"
#BarçaBayern

Motivación

"La motivación es intínseca en este equipo, es un partido importantisimo ante un gran rival, así que una cosa son las declaraciones y otra lo que pase en el terreno de juego, son dos grandísimos equipos que querrán jugar según su identidad, lo veo disputado e igualado".

Preparación

"Nos hemos planteado muchas cosas pero hasta mañana no lo verenos, el dibujo es importante pero quizá no tanto, tenemos claro el talento y la velocidad del rival por lo que es mejor tener el balón y tratar de dañarles".

Preocupaciones

"Del Bayern nos preocupa mucho todo, son un equipo muy completo, presiona bien, ataca con mucha gente y defiende bien pero ellos saben que si superamos su presión, les podemos hacer daño, no va a haber un dominador claro, el que acierte se llevará la eliminatoria pero lo veo muy igualado".

Lewandowski

"Es un gran futblista pero no creo que este a la altura de Leo, está en un grandíismo momento y está muy bien asistido por compañeros que pueden acer daño; a Leo también lo vimos ante el Nápoles, es bueno que podamos dsfrutar de futbolistas así".

Messi

"Leo puede ayudar a ganar el partido, evidentemente, pero yo siempre he creído en la fortaleza del equipo, habrá que asistir a Leo porque tanto Messi como cualquier jugador destacable es menos sin la fortaleza del equipo".