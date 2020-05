Arturo Vidal: "Pisar el césped es un avance, pero estamos lejos de la normalidad"

El volante chileno relató sus primeros días de prácticas en el Barcelona. También apuntó al regreso de las Eliminatorias con La Roja.

Arturo Vidal completó este sábado una nueva práctica en el . Se trató de la segunda luego de haberse sometido el miércoles a los exámenes médicos y test de coronavirus.

El nacido en San Joaquín se presentó en la Ciutat Esportiva en su vehículo particular y se entrenó en un grupo reducido de jugadores que incluyó, entre otros, al uruguayo Luis Suárez y al capitán, Lionel Messi. Es la imagen de la nueva normalidad del fútbol si es que pretende reanudarse a finales del próximo mes de junio.

Al finalizar la sesión, el volante chileno habló sobre esta situación en 'Can Barça'. "Es un paso volver al centro de entrenamientos. Salir de casa y pisar el césped es un avance, pero estamos lejos de la normalidad, porque aún no hay trabajos en equipo y el entrenamiento tiene muchos cuidados para evitar contagios", señaló en diálogo con El Mercurio.

Respecto a sus días en confinamiento, el ex Bayern Munich y , indicó: "Ha sido más complejo entrenar desde casa. Pero todos debemos asumir que es una situación especial, y por ahora hay que tomar las medidas y restricciones que tocan".

Y en la misma línea, contó cómo se vive la pandemia a causa del Covid-19 en . "Acá la situación ha sido durísima, con muchas muertes y lo menos que podemos hacer es cuidarnos y dar el ejemplo. Me gustaría que no hubiese distanciamiento social, pero más me gustaría que todos estén sanos. Es responsabilidad de todos sumar", complementó.

Finalmente, anticipó cómo podría darse el regreso a La Roja a las Eliminatorias. “Va a ser difícil para todos. Todas las selecciones llevarán mucho tiempo sin juntarse. Nosotros somos un equipo maduro, muchos llevamos más de 10 años jugando juntos y eso facilita la conexión cada vez que nos toca juntarnos. Pero lo primero es que pase esta crisis", cerró.