Arturo Vidal niega los rumores que lo vinculan al Inter: “Mi futuro está en Barcelona”

El volante chileno aclaró los trascendidos respecto al interés que tendría el conjunto lombardo por contar con sus servicios.

Hace unos días Arturo Vidal protagonizó la portada de La Gazzetta dello Sport, que detalló la fórmula para que el volante chileno recale en Inter de Milán, especialmente tras la confirmación de Antonio Conte como nuevo DT del equipo lombardo.

Sin embargo, el ex Bayern Munich salió al paso de las versiones e indicó que “ahora sólo pienso en mis vacaciones, pero mi futuro está en el , me quedan dos años de contrato con el club", dijo durante un evento denominado "Reyes de Barrio" en la comuna de San Joaquín.

Cabe recordar que, según trascendidos, el valor nacional habría sido declarado "intrasferible" por el conjunto catalán pese a la llegada del holandés Frenkie de Jong, quien fue fichado por 90 millones de dólares, y la nutrida cantidad de futbolistas que posee la escuadra del Camp Nou en la medular como: Arthur, Ivan Rakitic, Carles Aleña y Sergi Roberto.

Arturo Vidal cumplió el sueño del niño que enterneció a Chile

Por otra parte, habló sobre el futuro de la Selección chilena, que remató cuarta en la pasada . Respecto a la posibilidad de que la llamada Generación Dorada se mantenga en el tiempo, el mediocampista formado en indicó que "esperemos que mucho, ojalá que no se termine y que se vayan sumando varios jugadores, y que también se sigan quedando los que han ganado más cosas, que le den experiencia a los más chicos y ellos tendrán que mantener la Generación Dorada".

Asimismo, se refirió a la opción del retorno de Claudio Bravo, marginado por Reinaldo Rueda del certamen continental. "No me refiero a jugadores que no estuvieron en la Copa y los que ya no están, eso se lo dejo al profe (Rueda)".

Finalmente, deslizó el eventual regreso de Matías Fernández al Cacique pese a que desde Blanco y Negro no existe la disposición para recibir al futbolista que milita en Junior.

"A quién no le gustaría ver a Matías Fernández en Colo Colo. Sería un sueño para todos los colocolinos, es el regalón de la hinchada, un jugador que le dio mucho al club y que el fútbol chileno tenía mucha esperanza en él", cerró.