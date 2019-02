Arturo Vidal, el 'Rey' de la recuperación y el sacrificio ante Valladolid

El chileno se destacó en la previa de la fase final de la Champions League para los culés.

El Barcelona mantuvo la punta, le dio descanso en el once a Rakitic y Suárez y contó con un Arturo Vidal destacándose de sobremanera ante el Valladolid, pero con una silenciosa labor de recuperación y salida desde el fondo.

El Rey no fue ese jugador que suele filtrar balones para los delanteros, ni mucho menos el que es conocido por sumarse al ataque para hacer de 'cuarto delantero', sino que los pucelanos le presentaron una dura batalla y su labor se concentró desde la mitad para atrás.

El artículo sigue a continuación

Fueron, en total, cinco sus entradas con éxito, además de recibir tres faltas que le devolvieron la posesión de la pelota al equipo de Valverde, quien se decidió por mantenerlo hasta el término. Sin Arthur, descartado por lesión, Vidal esta vez ofició con libertades por la zona de volantes, una en la que Sergio Busquets no suelta el mediocentro y Carles Aleñà se atreve a ser el revulsivo -y se genera dos chances para que los suyos marquen-. Arturo copó los espacios de la cancha y no permitió que el ataque visitante trascendiera.

Además, el ex Juventus aportó con 72 pases correctos entre 78 totales y no dudó en ir a piso para frenar a Daniele Verde y Sergi Guardiola. En la misma noche en que el Barça lo ganó con uno de esos penales que solo se cobran en el Camp Nou y en otro par de estadios (a lo largo del mundo), los puntos valían oro y el chileno no le temió al sacrificio. Justo antes del viaje a Lyon.