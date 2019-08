Arturo Vidal desciende al estatus de tercer cambio

El mediocampista relevó a Frenkie de Jong en la opaca visita de Barcelona a Pamplona. Intentará darle la vuelta en la fecha FIFA venidera.

ANÁLISIS

A dos días del cierre del mercado europeo, Arturo Vidal sigue siendo futbolista del y su siguiente desafío más marcado será convencer al entrenador Ernesto Valverde en el parón FIFA que restará parcialmente a Busquets, de Jong, Rakitic y Arthur. No convocado por Reinaldo Rueda para jugar con frente a , el ex dio un paso atrás en su lucha por un lugar en el equipo culé al ser utilizado como tercer y último cambio en El Sadar, donde su equipo no pasó del empate contra con el juvenil Ansu Fati evitando el descalabro.

Carles Pérez asistió dos veces -a Fati y Arthur- en medio de las dos anotaciones de Roberto Torres, e instantáneamente tras el doblete del 10 de los Rojillos Txingurri reaccionó brindándole una nueva oportunidad al chileno, en desmedro de un Frenkie de Jong que coqueteó con la expulsión en el segundo tiempo.

Vidal no había sido considerado para el debut vs. Athletic y un gol en su primera intervención ante Real parecía posicionarlo encima en la consideración, pero ese estatus lo confirmó solo por sobre de un inédito suplente Ivan Rakitic, que se cayó del once por tercera semana en línea y fue el único volante no requerido en El Sadar.

Valverde: "En el primer tiempo estuvimos fatal"

En tan pocos minutos (8 + 4 de descuentos) el Rey apenas pudo desplegar su juego posicional en el mediocentro, colaborando con Busquets en el vínculo de la medular con los delanteros. Se anotó en su estadística 11 de 14 pases correctos y un desmarque constante para mostrarse como opción libre para tocar con su figura. Cuando la cámara de televisión apuntó la banca en la que miró la mayoría del partido, era visible su descontento por la baja participación. Los titulares fueron Roberto, Busquets y de Jong. Rafinha estuvo entre los titulares, más adelantado. Arthur entró antes que él, también Fati que fue determinante. Su turno fue el último, situación que intentará cambiar a punta de buenos entrenamientos.

Junto a Roberto, Aleñá y Rafinha, Vidal es uno de los cuatro mediocampistas que entrenará en Barcelona en una fecha donde los seleccionados cambian su foco. Él no puede ni permitírselo, menos teniendo por delante, una vez más, el sueño de su primera recientemente renovado con un sorteo de grupo motivante para futbolistas de su carácter y ganas de estar siempre.