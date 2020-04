Arturo Vidal celebra el cumpleaños de su "hermanito" Frank Ribery

Franck Ribery cumple 37 años este martes y Arturo Vidal, con quien coincidió en su paso por el Bayern Munich, lo saludó a través de las redes sociales. "Feliz cumpleaños hermanito", escribió el volante del en su cuenta en Instagram. "Leyenda!!! Te extraño bro!!! Muchos saludos y Bendiciones para ti y tu familia!!!", añadió.

Cabe recordar que el delantero francés, que hoy defiende los colores de la , es el jugador extranjero con más presencias en la historia del club bávaro. El galo disputó un total de 425 partidos con la camiseta del Gigante de Baviera, 53 más que David Alaba, el segundo en la clasificación, y 60 más que Hasan Salihamidzic, quien completa el podio.

El peruano Claudio Pizarro se ubica en el cuarto puesto con 327 presencias y lo sigue Arjen Robben, quien disputó 309 encuentros en Bayern Munich.

425 - Birthday boy @FranckRibery has made more appearances for @FCBayernEN in professional football than any other foreign player (425). Legend. pic.twitter.com/Kqp5rvej2q