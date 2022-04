Arturo Vidal busca casa en Río de Janeiro para fichar por Flamengo

Arturo Vidal estaría cerca de llegar a Flamengo para la segunda parte de la CONMEBOL Libertadores 2022, según informaron los medios brasileños.

El volante chileno, que tiene vínculo con Inter de Milán hasta julio de este año, no estaría en los planes de Simone Inzaghi para la próxima campaña por lo que evalúa su regreso a Sudamérica.

De acuerdo a la información de O'Globo, el hombre de La Roja comenzó las tratativas para asentarse en Río de Janeiro en la antesala a la segunda parte del certamen continental puesto que el Mengão lidera el Grupo H, que comparte con Universidad Católica, Sporting Cristal y Talleres, y es candidato para avanzar a octavos.

De hecho, el formado en Colo Colo ya habría consultado a empresarios inmobiliarios casas disponibles. Así lo reveló la periodista de S1 Live Isabelle Costa. "Vidal ha contactado empresarios ligados al ramo inmobiliario, que atienden jugadores que actúan fuera de Brasil (...) la idea es resolver esa logística rápidamente y que esos agentes puedan buscar opciones para Vidal para mediados de julio".

Hace unos días, Marcos Braz, vicepresidente del club carioca, reconoció que hubo contactos entre las partes sin revelar más detalles, aunque la prensa local asegura que su contrato rondaría los 1,4 millones de reales mensuales, unos tres millones de euros.

Cabe recordar que en marzo pasado, el King reveló su deseo de fichar en la escuadra que dirige Paulo Sousa. "Me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar".

Y en la misma línea, recalcó que "el capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores, que es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante".

Por ahora, el mediocampista nacional buscará cerrar la temporada con un nuevo Scudetto y con más ritmo, ya que de 32 partidos posibles en la Serie A ha disputado 25, y en solo dos comenzó desde al arranque. En total, el chileno suma 646 minutos, un gol y una asistencia en el Calcio.