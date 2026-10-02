Arturo Vidal arremete contra Jesús: Cristiano tiene derecho a hacer lo que quiera

El chileno Arturo Vidal criticó la forma en que se gestionó la crisis de Cristiano Ronaldo, tras la salida del capitán de la selección portuguesa de la concentración de su país antes del duelo contra Dinamarca en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, que terminó con victoria de Portugal por 4-2.

El actual jugador del Colo-Colo, de 39 años, mostró su profundo malestar por la manera en que acabaron las cosas, al considerar que la marcha de la selección de un jugador de la talla de Ronaldo de esta forma es algo inaceptable.

Vidal dijo, según recogió el diario portugués "A Bola", este viernes: "La verdad es que esto es vergonzoso. Un jugador como Cristiano, que es uno de los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol, y que todo el mundo colocaría en el primer, segundo o tercer puesto, se va de la selección de esta manera. Esto es muy malo".

El centrocampista chileno, que anteriormente jugó en el Bayer Leverkusen, la Juventus, el Bayern Múnich, el Barcelona y el Inter de Milán, dirigió críticas al entrenador Jorge Jesus, insistiendo en la necesidad de tratar a Ronaldo de acuerdo con su posición y lo que ha aportado al fútbol portugués.

Vidal añadió: "Creo que el entrenador quedó muy mal. Hay que cuidar a Cristiano y protegerlo, es un jugador que lo ha dado todo por Portugal y ha convertido a la selección en una de las mejores del mundo".

Y continuó: "Un jugador así no puede irse de esta manera. Cristiano está en su derecho de hacer lo que quiera. Lo que ha aportado al fútbol y a la selección portuguesa es que los ha llevado a otro nivel. Hay entrenadores que no respetan estas cosas".

Las declaraciones de Vidal llegan en medio de la continuidad de la polémica sobre la salida de Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa, en medio de los intentos por contener la crisis y devolver la relación entre el capitán de la selección y el cuerpo técnico a su cauce natural.