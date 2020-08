Arthur vuelve a Barcelona para acordar su desvinculación

Según Mundo Deportivo, el futuro jugador de la Juventus regresará este viernes a la Ciudad Condal para convenir la rescisión de su contrato.

Arthur Melo ha comunicado al FC que este viernes regresará a la Ciudad Condal para acordar su desvinculación con la entidad catalana, según ha informado este jueves el diario Mundo Deportivo.

De acuerdo con aquella información, el mediocentro brasileño ha informado al club azulgrana que en las próximas horas se va a reincorporar al Barcelona con la intención de llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato.

Siempre según aquella publicación, la institución culé le ha dicho al jugador que antes de entrar en contacto con el equipo deberá pasar un test PCR y reunirse con la secretaría técnica, que tendrá que dar su visto bueno para que se reincorpore al trabajo.

Cabe recordar que Arthur, que no jugará ante el Nápoles, no se había presentado a los entrenamientos tras la semana de vacaciones que dio a los futbolistas Quique Setién después de finalizada , alegando no tener los minutos que esperaba tener y estar llevando a cabo la rescisión de su contrato para marcharse a la . Sin embargo, no hay acuerdo para que el Barcelona le deje libre, pese a que Arthur espera poder rebajar la tensión y acordar su salida.

El propio Arthur había replicado esta semana a Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, tras su ‘rajada’ sobre el comportamiento poco profesional del brasileño y su falta de respeto con el club y sus compañeros.