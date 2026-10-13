Compartir Sigue a GOAL en Google

La joya del Arsenal, en la lista de la leyenda de Argentina con las estrellas del futuro

Anuncios

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, expresó su deseo de que los pronósticos de la leyenda Lionel Messi sobre la joven promesa del Arsenal, Max Dowman, se cumplan.

El nuevo anuncio de la compañía Adidas incluyó al jugador de 16 años en una lista de 10 futbolistas que, se espera, escriban el siguiente capítulo en la historia del fútbol.

Mientras Messi va cerrando poco a poco su carrera, tras su reciente despedida de la selección de Argentina, el interés ha comenzado a dirigirse hacia las estrellas emergentes capaces de llenar su vacío en un futuro cercano.

La compañía Adidas lanzó el domingo pasado la tercera temporada de su campaña "Messi +10", para la que el astro argentino eligió a los 10 mejores talentos emergentes del fútbol.

Anuncios Anuncios

Al ser preguntado por la opinión de Messi sobre Dowman, el entrenador del Arsenal respondió: "Si Messi, que es el mejor jugador de la historia, dice eso, creo que sus ojos son mejores que los de cualquier otra persona. Esperemos que tenga razón".

Related Topics

Y añadió Arteta sobre Dowman: "En las pocas participaciones que ha tenido, ya ha hecho cosas asombrosas. Es un jugador que posee un talento excepcional. Da placer verlo jugar; la forma en que se mueve, la forma en que toca el balón, la forma en que se maneja a sí mismo, todo eso es diferente. Y eso es lo que lo hace único".

Adidas lanzó la nueva bota de Messi, la F50 'Futbol y Familia', con motivo de su retirada del fútbol internacional con la selección de Argentina.

Anuncios

Y tras la autorización de Messi, Dowman calzó esas botas ayer lunes durante el entrenamiento del Arsenal de cara a su partido de la Champions League contra el Lille, según publicó el sitio The standard.