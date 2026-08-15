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Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty
Hussein Hamdy

Traducido por

Arteta sobre el retraso en la renovación de su contrato: siempre hay otra prioridad

M. Arteta
Arsenal
Premier League
España
Inglaterra

Una decisión clara

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, tranquilizó a la afición del club respecto a su futuro, asegurando que está feliz de continuar con el equipo pese a entrar en el último año de su contrato.

Se esperaba que Arteta ya hubiese resuelto la renovación de su contrato actual, que finaliza al término de la temporada, pero todas las partes optaron en su lugar por centrarse en el mercado de fichajes de verano.

Arteta, de 44 años, se incorporó al Arsenal en diciembre de 2019, mientras que Kroenke Sports & Entertainment, propietaria del club, busca mantener al técnico, en medio de la continuidad de los años de progreso constante, que se prolongaron la temporada pasada con la conquista del título de la Premier League por primera vez desde 2004.

Antes de enfrentarse al Manchester City, la tarde del domingo, en la Community Shield en la ciudad de Cardiff, Arteta declaró en unas declaraciones destacadas por la cadena "ESPN": "No hay motivo para que se preocupen por nada de eso, porque quiero estar aquí. Estoy muy feliz. Me siento muy agradecido de trabajar con las personas con las que trabajo, y cuando tengamos la oportunidad, resolveremos este asunto. Eso es todo".

Y añadió: "Siempre hay otra prioridad, ¡creo! Y esa es la manera en que hemos gestionado el asunto; creo que todos se sienten tranquilos porque la duración del contrato no será un problema".

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Arteta concluyó: "Creo que mi deseo, sin duda, es estar aquí, y estoy muy feliz aquí. Y mi sentimiento hacia el club es el mismo. Por eso todos gestionan las cosas de una manera muy natural".

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