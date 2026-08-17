Arteta se burla de la nueva norma de la Premier League: "Jugaremos con gorros"

El Arsenal afronta un desafío inusual con el inicio de la competición de la Premier League en la temporada 2026-2027, después de que entrara en vigor una nueva norma que prohíbe a los jugadores usar toallas para secar el balón antes de ejecutar los saques de banda, decisión que provocó el malestar de Mikel Arteta, técnico del conjunto londinense, dada su dependencia de los saques largos como un arma táctica influyente.

Arteta manifestó su rechazo a la decisión durante una rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el Arsenal y el Manchester City en la Community Shield, al considerar que la prohibición de las toallas representa algo «importante y molesto», antes de tratar la decisión con ironía, sugiriendo que sus jugadores salten al terreno de juego con gorros hasta que encuentren una forma de secarse las manos y el balón.

La molestia del entrenador español parece comprensible a la luz de la forma en que el Arsenal se apoyó en los saques de banda durante la pasada temporada, ya que recurrió a varios jugadores con capacidad para enviar balones a larga distancia, encabezados por Ben White, Declan Rice y Riccardo Calafiori, con el objetivo de colocar el balón en zonas peligrosas y aprovechar la destreza de sus compañeros en el juego aéreo.

Arteta declaró: «No poder usar las toallas es realmente algo importante y molesto», y añadió: «Veamos qué haremos y cómo lidiaremos con las nuevas novedades. Quizás juguemos con gorros».

Esta medida llega después de que el uso de las toallas estuviera sometido anteriormente a un acuerdo previo entre ambos equipos antes de los partidos, hasta que la Premier League optó por prohibir su uso por completo, poniendo así fin a una polémica que se mantenía en torno a su grado de influencia en la ejecución de los saques de banda.

La nueva norma trae de nuevo a la memoria un incidente ocurrido la temporada pasada durante el enfrentamiento entre el Arsenal y el Newcastle United, cuando Calafiori intentó secar el balón usando una toalla que se encontraba cerca de la portería del Newcastle, pero el árbitro Jarred Gillett intervino rápidamente y retiró la toalla, después de que ambos equipos no hubieran acordado su uso antes del partido.

La polémica en torno a las toallas no era nueva en la Premier League, pues ya antes Sean Dyche, entrenador del Nottingham Forest, había criticado su uso, al considerar que otorgan a algunos equipos una ventaja injusta al ejecutar los saques de banda.