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El Arsenal siguió consolidando su sitio entre los grandes de Europa tras arrancar un trabajado empate ante el Borussia Dortmund, con el que firmó un hito histórico en la Champions League y se acerca a igualar la racha invicta más larga de la historia de la competición.

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El equipo de Mikel Arteta se complicó la tarea en su estadio, el Emirates, el martes por la noche. Pese a adelantarse en el minuto 10 con un gol de Viktor Gyökeres, cayó en la trampa del empate por un despiste defensivo que aprovechó Maximilian Beier en el minuto 55 para marcar el tanto visitante.

El conjunto inglés suma 11 puntos y ocupa provisionalmente la quinta posición, mientras que el Dortmund llega a los 10 puntos y es séptimo, también de forma provisional.

Según las estadísticas de Squawka, el Arsenal encadena 20 partidos consecutivos sin perder en la Champions League, sin contar las tandas de penaltis, y ocupa el tercer puesto en la lista de las rachas invictas más largas de la historia del torneo.

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Durante esta racha, el equipo de Mikel Arteta ha sumado 14 victorias y 6 empates, y se ha convertido en apenas el tercer equipo que alcanza 20 partidos consecutivos sin perder en la historia de la competición.

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Por encima del Arsenal se sitúa el Manchester City, plusmarquista con 26 partidos consecutivos sin perder bajo el mando de su anterior técnico, Pep Guardiola, entre las temporadas 2022-2023 y 2024-2025.

El Manchester United es segundo con 25 partidos consecutivos sin perder entre las temporadas 2007-2008 y 2008-2009, mientras que el Arsenal se ha quedado en solitario con el tercer puesto tras superar la racha del Ajax neerlandés.

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El Ajax había encadenado 19 partidos consecutivos sin perder entre las temporadas 1994-1995 y 1995-1996, una cifra que iguala el Bayern de Múnich con dos rachas distintas: la primera entre las temporadas 2000-2001 y 2001-2002, y la segunda entre 2019-2020 y 2020-2021.

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La lista incluye también al Manchester United, con dos rachas de 16 partidos consecutivos sin perder: entre 1997 y 2000, y entre las temporadas 2001-2002 y 2002-2003.

El Barcelona, por su parte, firmó una serie de 16 partidos sin perder entre las temporadas 2010-2011 y 2011-2012, mientras que la otra racha más larga de la lista se quedó en 15 partidos, una cifra que alcanzaron el Barcelona en la temporada 2005-2006 y el Real Madrid en la 2016-2017.

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Con esta gesta, el Arsenal prolonga su sólida trayectoria europea y se queda a 6 partidos sin perder de igualar el récord del Manchester City, mientras que necesita 7 para batirlo y quedarse en solitario con la racha más larga de la historia de la Champions League.

El próximo partido del Arsenal en la Premier League será ante su rival, el Manchester City, el próximo domingo. En la Champions League, su siguiente compromiso de altura será contra el Real Madrid, el miércoles 9 de diciembre en el Emirates.

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