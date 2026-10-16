Arteta responde a los críticos de los goles del Arsenal y revela su postura sobre Gyökeres

Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, habló sobre la preparación de su equipo para enfrentar al Nottingham Forest el próximo domingo, en un partido correspondiente a la séptima jornada de la Premier League, durante la conferencia de prensa previa al encuentro que ofreció este viernes.

El Arsenal logró recuperar el brillo tras el regreso del parón internacional, consiguiendo la victoria frente al Leeds en la Premier League y ante el Lille en la Champions League, después de haber caído ante el Brighton por tres goles a cero antes del inicio del último parón, para continuar así la persecución del Manchester City, líder con puntuación perfecta.

Arteta elogió la reacción de los jugadores tras la derrota ante el Brighton y declaró, según recogió el sitio web "Sky Sports": "Hemos respondido muy bien en los dos últimos partidos. Ofrecimos un rendimiento y unos resultados muy buenos, y ahora estamos centrados únicamente en el partido contra el Nottingham Forest, que sé que será muy difícil. Daremos lo mejor de nosotros para marcar goles y también para evitar recibirlos. Es un equipo que está muy bien entrenado y ya nos hemos enfrentado a Oliver Glasner en el pasado. Es un equipo capaz de generar una dinámica muy especial en su casa y estamos preparados para ello".

En respuesta a las críticas dirigidas al equipo por depender de las jugadas a balón parado en lugar del juego abierto, Arteta defendió el estilo de su equipo y afirmó: "Nos critican por marcar goles. Independientemente de la forma en la que marcamos, el equipo muestra un flujo ofensivo magnífico, y hemos marcado algunos goles muy bonitos. El valor de todos los goles es exactamente el mismo. Debemos ser un equipo que marque de muchas maneras distintas y que complique las cosas al rival".

Próximos partidos NFO Premier League 11:30 ARS Ver

El entrenador español dedicó elogios a su defensa Jurrien Timber, destacando su fuerte regreso tras la rotura del ligamento cruzado que sufrió, al señalar: "Podemos ver lo importante que es para el equipo. Cuando está en su mejor estado físico, es un jugador increíble que realmente puede cambiar tu forma de atacar, con la fiereza que tiene en la faceta defensiva del juego. Además tiene una personalidad auténtica dentro del campo, así que es fantástico tenerlo a este nivel".

Y añadió: "Ha sido todo un desafío, pero superó una lesión muy complicada en su primer partido oficial con el Arsenal. Creo que aprovechó este verano para desafiarse a sí mismo en otros aspectos y para darse cuenta de que, cuando estás disponible y tienes la oportunidad de jugar, eso es una de las mejores cosas que te pueden ocurrir. Se ha exigido mucho, porque pasó por algunos momentos difíciles, para llegar a este nivel".

El técnico se refirió también a los pocos minutos de participación del delantero Viktor Gyökeres, y lo defendió al decir: "Esto es simplemente una etapa en la carrera de un jugador o dentro de la temporada. Intentamos ayudarlo en todo lo posible. El brillo de los delanteros depende de detalles muy pequeños. Marcar goles cambia el discurso, sin duda, pero no cambia nuestra convicción sobre su capacidad para ayudar al equipo. Lo que el jugador muestra es una voluntad y una determinación asombrosas, y un nivel de esfuerzo magnífico para evolucionar y ayudar a sus compañeros. Este es el Viktor que vemos cada día, al margen de su situación, marque o no, y por eso siempre sigue siendo una opción disponible para jugar".

Arteta cerró su intervención comentando el calendario cargado de partidos y la falta de opciones en la posición de extremo izquierdo: "Nuestros pensamientos están puestos en cómo se recuperan los jugadores y en ponerlos en el mejor estado posible para el próximo partido. Se habla mucho de este asunto, pero no parece que vaya a cambiar. Es evidente que, cuando alguien está ausente durante varias semanas, el equipo tiene menos densidad. ¿Tenemos menos densidad en la posición de lateral izquierdo o en el centro de la defensa? Sí. Lo que queremos son jugadores con la fortaleza suficiente para estar siempre disponibles y, cuando no lo están, que otro entre en su lugar. Lo bueno es que otro ha entrado, ya sea Izzy o Nwaneri, y ha jugado realmente bien".