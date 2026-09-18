Arteta pone fin a la polémica con Hürzeler y revela el secreto del sufrimiento de Gyökeres

El rifirrafe que protagonizaron Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, y Fabian Hürzeler, entrenador del Brighton, ya no es más que una página del pasado, después de que el técnico español confirmara el fin de la disputa que estalló entre ambos durante el enfrentamiento de los dos equipos la temporada pasada, y ello a pocas horas de que se renueve el choque entre los dos clubes en la Premier League.

La tensión se había encendido entre los entrenadores tras el partido que enfrentó al Brighton y al Arsenal en el estadio "Amex" el pasado mes de marzo, que terminó con la victoria del equipo de Arteta por un gol a cero, en un choque que formó parte del camino del Arsenal hacia la lucha por el título de la Premier League.

Y los sucesos del partido no se detuvieron con el pitido final, después de que Arteta y Hürzeler se enzarzaran en un rifirrafe tras el encuentro, en medio de un estado de tensión impuesto por la naturaleza del enfrentamiento y la fuerza de la rivalidad entre los dos equipos.

Las declaraciones del entrenador alemán aumentaron la intensidad de la polémica, después de que dirigiera críticas al estilo del Arsenal a la hora de afrontar el partido, asegurando tras el encuentro que "solo un equipo intentó jugar al fútbol".

Pero Arteta optó, antes del nuevo enfrentamiento, por poner punto final a este asunto, subrayando que lo sucedido ya forma parte del pasado y que la relación entre él y Hürzeler goza de respeto mutuo.

El entrenador del Arsenal dijo en la rueda de prensa : "Todo eso ha terminado y ya forma parte del pasado. Siento un gran respeto por Fabian y por lo que ha logrado, así como por lo que ha conseguido el Brighton; es algo realmente asombroso. Estoy seguro de que mañana veremos un gran partido".

Gyökeres ante su antiguo equipo

El viaje del Arsenal a Brighton el sábado encierra una historia añadida, ante la posibilidad de que el delantero sueco Viktor Gyökeres se enfrente a su antiguo equipo, un duelo que podría brindar al jugador la oportunidad de recuperar parte de su brillo tras el difícil arranque con el club londinense.

Pese a ello, Gyökeres parece candidato a sentarse en el banquillo al inicio del partido, en medio de sus dificultades para recuperar su mejor nivel, mientras que Kai Havertz ofrece un comienzo más estable, después de haber marcado tres goles en seis partidos.

Y no parece que Arteta sienta preocupación por el titubeante arranque del delantero sueco, ya que el director técnico del Arsenal se preocupó de subrayar que el jugador todavía necesita más tiempo y minutos para adaptarse y ofrecer lo mejor de sí.

Arteta explicó: "Sobre todo en la Premier League, no ha disputado un gran número de minutos. Pero jugó en Nápoles la semana pasada y ofreció una buena actuación; y creo que también se trata de aprovechar los momentos adecuados".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Arteta considera que la responsabilidad de ayudar a Gyökeres a alcanzar su nivel habitual no recae solo sobre el jugador, sino que abarca al cuerpo técnico y a sus compañeros de equipo, insistiendo en la necesidad de proporcionar el ambiente adecuado que permita al delantero mostrar sus capacidades.

Y dijo: "Debemos darle todo el apoyo y la confianza que necesita para ofrecer el rendimiento requerido; somos muy conscientes de las cualidades de este jugador, de su capacidad para marcar goles y de lo que puede aportar al equipo. Además, el equipo desempeña funciones algo diferentes esta temporada; es una mezcla de ambas partes, y no es una situación exclusiva de Viktor, sino que se aplica a todos".

El director técnico español subrayó que el Arsenal sigue en una fase de evolución continua, asegurando que el proceso de acoplamiento entre los jugadores y la manera de jugar del equipo necesita tiempo, especialmente ante los cambios que han afectado a la forma de rendir del equipo esta temporada.

Y explicó: "Es un proceso de evolución continua que incluye tanto al jugador como al equipo. Y, por supuesto, nuestro papel —y el mío en particular— consiste en intentar armonizar estos elementos, encontrar las conexiones adecuadas y construir el nivel de confianza que permita al jugador ofrecer lo mejor de sí al equipo".

Arteta señala la clave para el regreso de Gyökeres

Y al hablar del delantero en concreto, Arteta explicó que el asunto no necesita complicarse, señalando que Gyökeres necesita fundamentalmente conseguir más minutos de juego y ver portería, algo que puede darle un gran impulso en el plano psicológico.

El entrenador del Arsenal dijo: "En cuanto al delantero en concreto, la cosa está clara: necesita minutos de juego y marcar goles; eso es lo que le da un gran impulso anímico. Tenemos un partido mañana, y esperamos que logre conseguirlo".

Así, el Arsenal afronta el enfrentamiento ante el Brighton en medio de dos asuntos distintos; el primero relacionado con el pasado, después de que Arteta cerrara la página de su disputa con Hürzeler, y el segundo ligado al presente, donde Gyökeres busca el momento que pueda devolverle la confianza y darle el arranque que espera con el equipo londinense.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"