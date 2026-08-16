El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, afirmó que disfrutó mucho viendo a su equipo en el partido de la Community Shield inglesa, este domingo ante el Manchester City, que finalizó con victoria de los Gunners (3-0).

El Arsenal se coronó campeón por 18ª vez en su historia, gracias al triplete de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, declaró en su intervención en el canal TNT Sports: "Fue una actuación realmente magnífica. Me impresionó de verdad la ambición y la reacción que mostramos. Les dije que había disfrutado mucho viéndolos jugar".

Sobre el nuevo fichaje Christos Tzolis añadió, según recogió la cadena "BBC": "Creo que se integró con soltura en el equipo. Tiene una comprensión profunda del juego; es un jugador que toma la decisión acertada mientras muchos se precipitan y toman decisiones equivocadas. Es inteligente y muy preciso. Hoy, en los espacios reducidos, tomó la decisión correcta dos veces y nos ayudó a marcar dos goles".

Sobre la fortaleza del centro del campo del Arsenal señaló: "Muy fuerte. Creo que hemos ido sumando jugadores año tras año. Plantillas destacadas. Ahora tenemos mucho liderazgo".

En cuanto al resultado ante el Manchester City explicó: "Estoy un poco sorprendido. Hemos pasado por la pretemporada y teníamos ocho o nueve jugadores por probar. Jugar de la manera en que lo hicimos es realmente impresionante".

Y respecto a la exclusión de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus del partido concluyó sus declaraciones: "Me entristece mucho que no hayan participado. He estado esforzándome con la Premier League para añadir más jugadores a la plantilla. Merecen estar con nosotros. Espero que podamos cambiar esta decisión".



