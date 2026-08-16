¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Traducido por

Arteta: nuestro rendimiento ante el City me impresionó, pero el resultado me sorprendió

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
M. Arteta
Inglaterra
Gales
España

El entrenador español elogia el nuevo fichaje: es inteligente y toma las decisiones correctas

El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, afirmó que disfrutó mucho viendo a su equipo en el partido de la Community Shield inglesa, este domingo ante el Manchester City, que finalizó con victoria de los Gunners (3-0).

El Arsenal se coronó campeón por 18ª vez en su historia, gracias al triplete de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, declaró en su intervención en el canal TNT Sports: "Fue una actuación realmente magnífica. Me impresionó de verdad la ambición y la reacción que mostramos. Les dije que había disfrutado mucho viéndolos jugar".

Sobre el nuevo fichaje Christos Tzolis añadió, según recogió la cadena "BBC": "Creo que se integró con soltura en el equipo. Tiene una comprensión profunda del juego; es un jugador que toma la decisión acertada mientras muchos se precipitan y toman decisiones equivocadas. Es inteligente y muy preciso. Hoy, en los espacios reducidos, tomó la decisión correcta dos veces y nos ayudó a marcar dos goles".

Sobre la fortaleza del centro del campo del Arsenal señaló: "Muy fuerte. Creo que hemos ido sumando jugadores año tras año. Plantillas destacadas. Ahora tenemos mucho liderazgo".

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry crest
Coventry
COV
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

En cuanto al resultado ante el Manchester City explicó: "Estoy un poco sorprendido. Hemos pasado por la pretemporada y teníamos ocho o nueve jugadores por probar. Jugar de la manera en que lo hicimos es realmente impresionante".

Y respecto a la exclusión de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus del partido concluyó sus declaraciones: "Me entristece mucho que no hayan participado. He estado esforzándome con la Premier League para añadir más jugadores a la plantilla. Merecen estar con nosotros. Espero que podamos cambiar esta decisión".


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google