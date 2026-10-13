Arteta modifica la alineación del Arsenal: Giroud, al banquillo del Lille

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En la Champions League

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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Lille esta noche del martes, en la Liga de Campeones.

Según el diario "The Sun", Mikel Arteta introdujo cambios en el once que remontó para vencer 2-1 al Leeds el sábado pasado.

Myles Lewis-Skelly pasa a la posición de lateral izquierdo, mientras Bruno Guimarães entra en el centro del campo, y Jurrien Timber ocupa el lugar de Ben White en el lateral derecho.

Mikel Merino también está presente en el medio, aunque podría desempeñar el papel de Martin Ødegaard, que se encuentra entre los suplentes, mientras Eberechi Eze y Viktor Gyökeres se suman a la línea de ataque tras la exclusión de Bukayo Saka y Kai Havertz del once inicial.

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La alineación del Arsenal quedó así:

Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice; Madueke, Merino, Eze y Gyökeres.

Por el otro lado, la alineación del Lille quedó así:

Özer, Gudjohnsen, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Ben Talib, André, Bakoua, Oyeda y Haraldsson.

La gran estrella francesa Olivier Giroud, exjugador del Arsenal, se sienta en el banquillo del Lille en este partido.