Arteta: los nuevos entrenadores de la Premier League elevarán el nivel del Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró que la competencia con Enzo Maresca, técnico del Manchester City, y con los otros nuevos entrenadores de la Premier League esta temporada, puede ayudar a elevar el nivel del Arsenal.

Arteta y Maresca se enfrentan por primera vez desde que el técnico italiano asumió la tarea de suceder a Pep Guardiola en el Etihad Stadium, durante el partido de la Community Shield previsto para el domingo en Cardiff.

El entrenador del Arsenal respaldó, el viernes, al exdirector técnico del Chelsea, Maresca, para lograr un "trabajo asombroso", en un momento en el que el Manchester City se ha convertido en uno de los 9 clubes de la Premier League dirigidos por nuevos entrenadores esta temporada.

La falta de estabilidad en los banquillos de los distintos clubes de la competición ha contribuido a reforzar la sensación general de que el Arsenal es el máximo favorito para retener el título de la Premier League.

Arteta procuró evitar este discurso y no centrarse de forma exagerada en Maresca durante la rueda de prensa del viernes, especialmente con la presencia del técnico vasco Xabi Alonso entre el grupo de nuevos entrenadores de la Premier League, además de que el entrenador de 44 años aún no se ha enfrentado a Roberto de Zerbi desde la llegada de este último al Tottenham el pasado marzo.

Arteta señaló: "Bueno, la competencia será también con varios entrenadores, además de Maresca, y con algunos de los nuevos entrenadores que se han incorporado a la liga, que también son excepcionales".

Y añadió: "Sabemos que esta liga cuenta con muchos entrenadores extraordinarios. Cada semana es enormemente difícil prepararse para los partidos ante ellos. Esto elevará nuestro nivel y el mío, sin duda, e intentaremos ser mejores".

Y continuó: "Cada club tiene sus puntos fuertes. Algunos clubes por las muchas victorias que han conseguido durante los últimos diez años, otros por sus plantillas, y otros por el dinero que han gastado".

Y agregó: "Nosotros conocemos nuestros puntos fuertes, y están ligados a lo que hemos ofrecido durante los últimos cuatro o cinco años de una manera muy constante, pero también podemos ser mejores, y eso es en lo que nos centramos para mantener esa constancia".

Y prosiguió: "Le he dado el nombre de estabilidad, pero no quiero ser estable, quiero ser mejor y más ambicioso. Eso es lo que queremos".

Arteta decidirá a última hora la situación de la dupla inglesa Declan Rice y Bukayo Saka de cara a su participación ante el Manchester City, en función de su estado físico.

Rice y Saka regresaron a los entrenamientos esta semana tras vivir un exigente recorrido en la Copa del Mundo, que llegó después de una temporada 2025-2026 exitosa pero llena de desafíos, en la que ambos se vieron obligados a lidiar con problemas físicos.

Los dos nuevos fichajes durante el mercado de verano, Bruno Guimarães y Christos Tzolis, se preparan para disputar su primer debut oficial con el Arsenal ante el Manchester City, que logró la victoria en dos de los tres enfrentamientos de la pasada temporada, entre ellos la final de la Copa de la Liga inglesa en el estadio de Wembley.

Al ser preguntado sobre si el Manchester City seguiría siendo el mayor rival del Arsenal por el título de la Premier League pese a la marcha de Guardiola, respondió: "Tendremos muchos rivales".

Y prosiguió: "Al fijarse en las plantillas, en los entrenadores y en los clubes a los que pertenecen, pero eso lo sabemos".

Arteta concluyó: "Necesitamos centrarnos en nosotros mismos y asegurarnos de sacar el máximo provecho de todos los recursos que tenemos, para darnos la mejor oportunidad posible. Y después, día a día, será un viaje muy largo".