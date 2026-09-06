Arteta: la estrella del Arsenal me sorprendió y el Chelsea es una fuerza a tener en cuenta

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, elogió la determinación de su jugador Bukayo Saka por llevar su nivel a una nueva dimensión, durante el trayecto del conjunto londinense en la defensa de su título en la Premier League.

Saka se vio afectado por una lesión en el tendón de Aquiles la temporada pasada, cuyas consecuencias se extendieron hasta condicionar su participación con la selección de Inglaterra en el Mundial, lo que redujo su presencia en el once titular a tan solo tres partidos de los ocho que disputó el combinado nacional.

El extremo, de 25 años, puso fin a sus vacaciones de verano de forma anticipada para incorporarse a los entrenamientos del equipo, y esa voluntad se coronó al anotar goles ante el Coventry y el Aston Villa, siendo esta la primera vez que marca en dos partidos consecutivos de liga desde noviembre de 2024.

E incluso sin que Saka haya alcanzado la cima de su nivel en la temporada 2025-2026, el conjunto londinense ha logrado un porcentaje de victorias un 7% mayor en los partidos en los que ha participado, y su aportación cobra aún más importancia después de que el club no lograra fichar a un delantero de talla mundial durante el periodo de traspasos.

En el marco de sus declaraciones sobre la pasión que muestra Saka, el entrenador Arteta afirmó, en unas declaraciones que destacó la cadena "ESPN": "Lo noté de inmediato".

Y añadió Arteta: "El hecho de que quisiera volver antes de tiempo fue ya una señal magnífica, además de la forma en que se preparó durante el verano".

Continuó: "Ocurren cosas en tu trayectoria futbolística y luego necesitas cierto estímulo, o un pequeño impulso en ocasiones, para llevarla a un nivel diferente".

Prosiguió Arteta: "Hay indicios muy buenos que ofrece Saka que nos hacen pensar que eso es lo que va a suceder".

Saka tiene la oportunidad de prolongar su racha goleadora ante el Chelsea en el Emirates Stadium el domingo, en un enfrentamiento que reúne a dos rivales londinenses que se impusieron en sus dos partidos inaugurales.

E incluso en esta fase tan temprana, el partido se perfila como un duelo decisivo por el título, y Arteta considera que el Chelsea será una fuerza contundente tras la llegada del nuevo entrenador Xabi Alonso, quien puede centrarse en la Premier League debido a la ausencia del equipo en las competiciones europeas.

Prosiguió Arteta: "Creo que tienen todos los ingredientes para estar en lo más alto de la tabla de la Premier League".

Y agregó: "Por lo que le conozco a él (Alonso), y por lo que conozco la historia del club y la calidad de su plantilla, y el calendario de partidos que van a afrontar en comparación con los otros equipos, es muy probable que sea así".

A Arteta se le suman en esta temporada de la Premier League sus dos colegas, los entrenadores españoles Alonso y Andoni Iraola, técnico del Liverpool, ya que a los tres les une una amistad desde que jugaron juntos a los ocho años en un pequeño club de San Sebastián.

Arteta cree que su crianza en el País Vasco ha desarrollado en el trío la dureza y la resiliencia.

Comentó el entrenador español: "Tenemos dureza y capacidad de aguante, pues claramente lidiamos con muchas cosas dentro del país también, lo que reforzó nuestra fortaleza y nos hizo diferentes, no mejores, pero diferentes en cierto sentido".

Concluyó Arteta: "Utilizamos esa educación y esos valores para estar probablemente más preparados cuando tenemos que afrontar los momentos y los desafíos difíciles, y para seguir adelante y superarlos".



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