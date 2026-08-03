Arteta interviene personalmente: el técnico del Arsenal seduce a Vinicius con un mensaje claro

El Arsenal está haciendo todo lo posible por fichar a Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Algunos informes procedentes de Inglaterra apuntan a la existencia de contactos preliminares entre ambos clubes, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado.

El próximo capítulo de esta saga veraniega se revelará en unas pocas horas con la llegada de Vinicius a Madrid, donde el delantero ha dejado clara en más de una ocasión su voluntad de seguir en el Real Madrid, aunque las cosas podrían cambiar.

El diario "As" ha sabido que Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha tomado las riendas del asunto, pues contactó con el jugador brasileño y le explicó lo importante que es para un equipo del tamaño del Arsenal. Además, le mostró que el club, tal y como hizo en las dos últimas temporadas, aspira a ganarlo todo y busca, con la presencia de uno de los líderes del Real Madrid, ascender al nivel de los equipos punteros de Europa.

La idea de Arteta y lo que conllevaría llegó a Vinicius, quien ya es consciente de que el proyecto del Arsenal para la temporada 2026-2027 se apoyará en gran medida en él, algo que no parece estar claro en el Real Madrid.

Y ahora, queda por ver qué le planteará el jugador a la dirección del Real Madrid a su llegada a la capital española, prevista en las próximas horas.

Al margen de si existe un acuerdo entre el Arsenal y Vinicius o no, algo que han negado los agentes del jugador, el enfoque y el mensaje transmitido por el cuerpo técnico de Mikel Arteta demuestran que el interés de los campeones de la Premier League es real y que no se trata de un simple rumor más de los muchos del verano.

Cabe señalar que al jugador brasileño solo le queda un año de contrato, lo que suele reducir el valor de cualquier operación de traspaso. No obstante, los últimos mercados de fichajes han demostrado que esto no significa desprenderse del jugador a un precio irrisorio. De hecho, el Real Madrid fichó a Hazard en estas circunstancias por 100 millones de euros, y en el mercado de fichajes actual el club estudia fichar a Rodri, al que también le queda un año de contrato, por una cantidad considerable.