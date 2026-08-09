Mikel Arteta, técnico del Arsenal, envió un mensaje claro sobre las aspiraciones de su club en el mercado de fichajes de verano, asegurando que la contratación del brasileño Bruno Guimarães representa un paso importante para elevar al equipo al "siguiente nivel", al tiempo que dejó entrever que los movimientos del Arsenal aún no han terminado.

El Arsenal anunció oficialmente, el sábado, la incorporación de Guimarães procedente del Newcastle United por 75 millones de libras esterlinas, convirtiendo al centrocampista brasileño, de 28 años, en el fichaje más reciente del equipo durante el periodo de fichajes de verano.

El club londinense se aseguró de presentar a Guimarães ante su afición dentro del estadio Emirates antes del inicio del partido amistoso frente al Borussia Dortmund, en un gesto que contó con un caluroso recibimiento para el nuevo jugador.

A pesar de la ausencia de Guimarães en la convocatoria del Arsenal durante el partido que terminó con la derrota del equipo por 3-2 ante el Dortmund, se espera que realice su primera aparición con el Arsenal en el próximo enfrentamiento frente al Como, el miércoles.

Arteta: Guimarães tiene la personalidad que necesitamos

Arteta se apresuró a explicar las razones que lo llevaron a insistir en el fichaje de Guimarães, asegurando que el jugador no atrajo el interés del club únicamente por sus cualidades técnicas, sino también por su personalidad, su ambición y su capacidad de liderar al grupo.

Arteta dijo: "Estoy muy contento de tenerlo con nosotros. Vemos con claridad, y especialmente la energía que aportó de inmediato al campo de entrenamiento, esa pasión y ese deseo de venir aquí y hacer una gran historia con el club, y esa es la ambición que necesitamos".

El entrenador español continuó: "Queremos pasar al siguiente nivel, y estamos completamente convencidos de que necesitaremos jugadores que posean este tipo de personalidad, deseo y rasgos de liderazgo, para impulsar a todos dentro de la institución hacia niveles más altos".

La llegada de Guimarães significa que Arteta cuenta ahora con opciones numerosas y variadas en el centro del campo del Arsenal, con un grupo de los jugadores más destacados del equipo en esa posición.

El centro del campo incluye actualmente nombres como Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Eberechi Eze y Mikel Merino, además de Guimarães.

Arteta considera que el jugador brasileño es capaz de ofrecer al equipo soluciones adicionales gracias a su capacidad para desempeñar más de un rol, lo que lo convierte en un elemento importante en los planes del Arsenal durante la nueva temporada, especialmente con el deseo del club de defender el título de la Premier League.

Arteta revela las virtudes de Guimarães

Arteta habló en detalle sobre los elementos que espera que Guimarães aporte a la plantilla del Arsenal esta temporada, señalando la variedad de sus roles y su capacidad de influir en las distintas fases del juego.

Dijo: "Sobre el terreno de juego, se distingue por la flexibilidad que le permite jugar en dos posiciones diferentes, según nuestras necesidades o el estilo del rival. Es un jugador que posee con claridad un momento y un instinto innato magníficos para recuperar el balón y construir el juego con gran rapidez".

Continuó en declaraciones recogidas por "BBC Sport": "Además, es un jugador que domina a la perfección el pase de balones decisivos a sus compañeros, el movimiento entre líneas y la penetración de las defensas rivales moviéndose por detrás de los defensas".

Arteta concluyó su intervención sobre las capacidades de su nuevo jugador diciendo: "Y más allá de eso, representa una amenaza ofensiva, pues posee un olfato goleador y un momento ideal para entrar en el área, además de tener la capacidad de finalizar los ataques con éxito".

El Arsenal continúa sus movimientos en el mercado de fichajes

El Arsenal ya cerró el fichaje de Christos Tzolis procedente del Club Brujas, y también incorporó al guardameta Illan Meslier en una operación a coste cero.

El Arsenal había realizado intentos por fichar a Vinícius Júnior, extremo del Real Madrid, pero el jugador zanjó su futuro firmando un nuevo contrato de seis años con el club español, cerrando la puerta a su salida del Santiago Bernabéu.

A pesar del fracaso del fichaje de Vinícius, Arteta aseguró que el Arsenal no renunciará a sus aspiraciones en el mercado de fichajes, señalando que el club seguirá buscando elementos capaces de dar un salto cualitativo a las filas del equipo.

El entrenador del Arsenal dijo: "Eso es lo que intentamos hacer; si está disponible en el mercado el jugador adecuado, capaz de elevar nuestro nivel de forma notable, entonces lo deseamos con muchas ganas".

Las declaraciones de Arteta reflejan el deseo del Arsenal de aprovechar lo que queda del periodo de fichajes de verano para añadir más calidad a su plantilla, en medio del empeño del equipo por competir con fuerza por todos los títulos durante la próxima temporada.

Arteta revela la evolución de la lesión de Timber y Saliba

En otro orden de cosas, Arteta ofreció una actualización sobre el estado físico del defensa Jurriën Timber, aclarando que el jugador todavía necesita "semanas" antes de recuperar su plena forma física y volver a participar con el equipo.

Asimismo, William Saliba continúa ausente de las filas del Arsenal durante un largo periodo, al someterse a un programa de recuperación de una lesión en la espalda.

Arteta espera recuperar los servicios de la pareja lo antes posible, especialmente con la cercanía del inicio de la nueva temporada y el aumento del techo de aspiraciones del Arsenal tras reforzar sus filas con varios fichajes importantes.