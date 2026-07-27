Ninguna otra cuestión resuena con más fuerza que el futuro del brasileño Vinícius Júnior en los pasillos del Real Madrid, en medio del estancamiento de las negociaciones para la renovación de su contrato, algo que ha abierto la puerta a un interés creciente por parte de los grandes clubes de Europa, encabezados por el Arsenal inglés, que ve en la estrella del conjunto merengue el fichaje ideal para reforzar su proyecto.

Según un informe de la cadena británica "BBC", el director técnico del Arsenal, Mikel Arteta, ha quedado completamente fascinado con la operación de Vinícius, después de situarlo al frente de las prioridades del club en el mercado de fichajes, especialmente tras el fracaso de los gunners en la incorporación de Morgan Rogers.

Y a pesar de que la directiva del Arsenal es consciente de la dificultad de cerrar la operación, el club londinense sigue de cerca la evolución de las negociaciones del Real Madrid con el jugador, con la esperanza de aprovechar cualquier tropiezo que pueda llevarlo a plantearse vivir una nueva experiencia fuera del Santiago Bernabéu.

Por su parte, el Real Madrid ha reanudado las negociaciones para la renovación del contrato de Vinícius durante los últimos días, en un intento de alcanzar un acuerdo con el jugador, que sigue abierto a permanecer, pero que desea recibir el reconocimiento que cree merecer dentro del club.

El Real Madrid teme que el asunto se convierta en una auténtica crisis, ya que el contrato de Vinícius finaliza en el verano de 2027, lo que significa que podrá negociar con cualquier club de forma gratuita a partir del próximo mes de enero si no se llega a un nuevo acuerdo.

Los responsables del club blanco consideran que perder a un jugador de la talla de Vinícius sin contraprestación sería una catástrofe deportiva y económica, dado su enorme valor técnico y comercial, por lo que resolver su situación, ya sea mediante la renovación o la venta, se ha convertido en una prioridad absoluta durante el próximo período.

El informe señaló que el traspaso de Vinícius no será sencillo, no solo por la enorme compensación económica prevista, que podría superar el récord británico de fichajes, sino también por su elevado salario, además del estatus del que goza como jugador en el Real Madrid.

Y a pesar de las tentaciones que pueda ofrecer el Arsenal, la decisión final sigue en manos de Vinícius, que aún sopesa entre continuar en las filas del Real Madrid o afrontar un nuevo reto que podría cambiar por completo el rumbo de su carrera futbolística.

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