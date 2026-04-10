Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Arteta desmiente los rumores sobre la renovación de su contrato con el Arsenal

M. Arteta
Arsenal
Premier League
Liga de Campeones
España
Inglaterra

¿Traicionará el entrenador español a los Gunners?

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, ha confirmado que está a punto de firmar un nuevo contrato con los Gunners.

Su contrato actual vence en 2027, aunque varios informes aseguran que ya acordó una extensión.

En declaraciones a ESPN, el técnico afirmó: «No hay noticias al respecto; ahora solo pensamos en lo que debemos hacer hasta el final de la temporada».

“Estoy totalmente comprometido y muy feliz, mi familia está bien y sigo teniendo muchas ambiciones que cumplir con este club; actualmente estamos en una buena situación”.

«Mi labor se centra en el día a día; debo dar lo mejor de mí y sentir que puedo liderar e inspirar al grupo para lograr grandes cosas para el club. Así lo percibo y espero mantener esta sensación toda la semana para lograr un gran resultado al final de la temporada».

Liga de Campeones
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP

Mañana, el Arsenal puede ampliar a 12 puntos su ventaja sobre el Manchester City si vence al Bournemouth.

En Europa, está a un paso de las semifinales de la Champions tras ganar 1-0 al Sporting de Lisboa en la ida.

Anuncios