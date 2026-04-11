Mikel Arteta, técnico del Arsenal, criticó el rendimiento de su equipo tras perder 2-1 contra el Bournemouth en la jornada 32 de la Premier League.

El tropiezo permite al Manchester City, que tiene dos partidos menos, volver a la lucha por el liderato.

El City, a nueve puntos pero con dos partidos menos, recibirá al Arsenal en la jornada 33.

Tras el partido, Arteta declaró a TNT Sports: «Es decepcionante. Es un duro golpe, y ahora se trata de cómo reaccionemos. Son un equipo que lleva 11 partidos sin perder por una razón: han hecho muchas cosas bien».

Y añadió: «Estuvimos muy lejos de ser efectivos. Su primera ocasión de llegar al área fue un balón desviado que, con una mala reacción defensiva, acabó en gol. Es algo de lo que tenemos que recuperarnos».

En la segunda parte esperabas otro partido, pero hoy hicimos muchas cosas extrañas».

Y concluyó: «Teníamos solidez, pero estas cosas pasan; así es el fútbol».

Al preguntarle si los jugadores sufrían, respondió: «Mucho... Tiene que doler. Deben aceptarlo con valentía. O te mantienes firme y luchas, o quedas fuera de la competición».

Concluyó: «Es una semana importante y hay mucho en juego. Seguimos en buena posición en ambas competiciones».



