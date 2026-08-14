Arteta antes del duelo ante el City: Guardiola es el mejor de la historia y estamos listos para el primer título

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, habló sobre el esperado partido que enfrentará a su equipo con el Manchester City el próximo domingo, en el marco de la Community Shield.

El Arsenal participa en el partido este año tras haberse coronado con el título de la Premier League la temporada pasada, mientras que el Manchester City está presente gracias a su título de la FA Cup.

El Arsenal ya había participado anteriormente en la Community Shield en 24 ocasiones y se coronó con el título en 17 ocasiones, mientras que el City participó en ella 16 veces y se conformó con conquistarla 7 veces.

Arteta abrió la rueda de prensa del encuentro, que celebró este viernes, hablando sobre la disponibilidad de Bukayo Saka, Declan Rice y Martín Zubimendi para participar, según recogió el sitio oficial del equipo: «Están disponibles. Entrenarán con nosotros hoy y mañana, y si están en el estado que esperamos, participarán en el partido».

Y sobre la evolución de las lesiones de Jurriën Timber y William Saliba: «Jurriën evoluciona muy bien, está sobre el terreno de juego y estamos elevando el ritmo de algunos entrenamientos y del esfuerzo físico. Está en un buen camino de recuperación, pero aún le faltan unas semanas para volver. Y tenemos que esperar y evaluar; deberá entrenar con el grupo la próxima semana o algo así, esperamos, y luego veremos cómo evoluciona. Ha sido una lesión de larga duración, y cada paso que demos debe ser el correcto. En cuanto a William, y como todos sabemos, su lesión es una de las de larga duración».

Se refirió a disputar el partido de la Community Shield y a las aspiraciones del equipo para la temporada: «Es un título al que hemos obtenido el derecho a participar porque nos coronamos el año pasado con el título de la Premier League. Puedes ver el nivel de hambre y de deseo de los jugadores, y eso es un indicador muy positivo».

Y añadió: «Me ha gustado la forma en que los jugadores han vuelto; la mayoría regresó antes de lo previsto y con una gran disposición física. Hemos realizado todos los exámenes y todos parecen estar en un estado excelente. En el momento en que empezaron a mirarse los unos a los otros, les dije: mirad la plantilla que tenemos y lo que estamos construyendo. Hay una gran dosis de entusiasmo».

Y prosiguió: «Debe mostrarse la mejor versión del Arsenal el domingo, esa es nuestra intención; ofrecer la mejor actuación y la mejor manera de abrir la temporada levantando el primer título. Así hemos preparado la temporada, para estar en nuestro máximo nivel desde el primer día».

Y en cuanto a la situación de la salida de algunos jugadores de las filas del Arsenal: «Hasta ahora, y con los números que tenemos, estoy contento. Pero debemos aceptar que hay algunos jugadores que tienen que marcharse».

Sobre la importancia de la temporada actual para Martin Ødegaard y Saka: «En él y en Bukayo veo algo diferente. Tuvieron algunos problemas el año pasado y no pudieron ofrecer la continuidad y los niveles que suelen dar al equipo. El equipo volverá a beneficiarse de ellos, y puedo ver el deseo intenso en sus ojos».

También habló sobre la sorpresa de los precios del actual mercado de fichajes: «Sí, me he sorprendido. No habría apostado por ello, para ser sincero. Pero así es el mercado, y los clubes están contentos de invertir y consideran que las valoraciones son así, y eso es justo. Lo han hecho, y es el precio correcto porque hay quien está dispuesto a pagar, hay quien está contento de vender y el jugador está contento de trasladarse».

Se refirió a Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, y a su actual sucesor Enzo Maresca: «Me quedaré corto por mucho que elogie lo que ha logrado (Guardiola). Primero, en cuanto a la Premier League y a este país, ha abierto un nuevo camino para entender el juego, ha elevado el nivel del juego a grados diferentes y ha establecido estándares que no habíamos visto antes».

Y continuó: «Es excepcional y único en su especie, el mejor entrenador de la historia del fútbol. Creo que se le echará de menos en la Premier League; no sé si los entrenadores lo echarán mucho de menos, pero creo que es una palabra de gratitud personal por mi parte por el tiempo que pasé con él. Ha hecho que todos los entrenadores y equipos trabajen y piensen de una manera diferente. Ha sido un placer trabajar con él, y ahora llega el turno de Enzo, que es de su misma calidad, porque lo conozco bien. Aportará algo diferente al club».

Y prosiguió: «Enzo tiene la personalidad, el carácter y el conocimiento para hacer un trabajo increíble allí. Y por eso ha sido elegido; podrían haber elegido a cualquiera, pero eligieron a Enzo por las razones correctas. Lo ha demostrado en todos los niveles, y no tengo ninguna duda de que hará un trabajo excelente».

Y concluyó hablando sobre el movimiento del mercado de fichajes y las ambiciones del Arsenal: «Es un período muy emocionante de la temporada. Cuando suceden muchas cosas, se genera entusiasmo. Hay una oportunidad para evolucionar y entender el sentimiento de cada jugador. Estamos intentando dar lo máximo de nosotros durante 13 o 14 días para competir por cada puesto posible; siempre es así, hay una oportunidad para que los jugadores se muevan en ambas direcciones y ver cómo responde el mercado. No hablaré de nombres individuales. La ambición del club es muy grande y queremos mejorar y desarrollar la plantilla, y hemos identificado las zonas que se pueden reforzar».