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Se espera que Arsene Wenger, exentrenador del Arsenal, tome esta semana una decisión definitiva sobre si se presentará contra Gianni Infantino en las elecciones a la presidencia de la FIFA. El técnico, de 77 años, está recibiendo fuertes presiones de actores clave, entre ellos la UEFA, antes de que venza el plazo el 18 de noviembre.

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La UEFA presiona a Wenger para que se enfrente a Infantino

Arsene Wenger estudia presentarse contra Gianni Infantino en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA. Según informan varios medios, entre ellos Sky Sports y The New York Times, se espera que el exentrenador del Arsenal tome su decisión definitiva en los próximos días, antes de que venza el plazo para presentar candidaturas el 18 de noviembre.

Wenger ocupa el cargo de director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA desde noviembre de 2019, pero representantes clave, encabezados por la UEFA, están presionando al técnico de 77 años para que se presente como candidato alternativo.

Según las informaciones, los dirigentes del organismo rector del fútbol europeo han perdido la confianza en Infantino tras las recientes polémicas en torno a las propuestas comerciales de la FIFA.

Las consecuencias de la FFE alejan a Wenger de Infantino

El liderazgo de Infantino quedó bajo un intenso escrutinio después de que se presentara y posteriormente se descartara la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), que pretendía vender a inversores privados participaciones en las operaciones comerciales y en el Mundial.

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Wenger se distanció públicamente del proyecto el 4 de agosto y dejó clara su postura sobre la gobernanza.

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«No participé en su concepción», declaró Wenger. «La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria e incuestionable, porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad».

Las reglas de la campaña y la situación contractual de Wenger en la FIFA

Wenger fue una ausencia destacada en la reunión del Comité de Gestión de la FIFA celebrada en Rabat el 5 de agosto, en la que los dirigentes cerraron filas en torno a Infantino, aunque recientemente fue fotografiado junto al presidente de la FIFA en Bakú.

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El contrato actual de Wenger con la FIFA expira a finales de año. Presentarse a la presidencia le impediría continuar en su puesto de desarrollo en 2027, ya que tendría que hacer campaña con una propuesta propia.

Para concurrir oficialmente a las elecciones de marzo del próximo año, Wenger necesitaría el respaldo de cinco federaciones miembro para su candidatura y superar las pruebas de elegibilidad de la FIFA.

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La decisión se conocerá antes de que venza el plazo para presentar candidaturas

Wenger, que alcanzó la categoría de leyenda durante sus 22 años en el Arsenal al ganar tres títulos de la Premier League y siete FA Cups, sigue siendo una de las figuras más respetadas del fútbol mundial.

Aunque derrotar a Infantino supondría un reto considerable, Wenger contaría con un amplio apoyo en Europa y en otras confederaciones.

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Se espera un anuncio oficial antes del 18 de noviembre, mientras los dirigentes del fútbol europeo aguardan su respuesta.