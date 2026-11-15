Compartir Sigue a GOAL en Google

Arsene Wenger habría decidido no disputar a Gianni Infantino la presidencia de la FIFA, lo que supone un duro golpe para quienes esperaban un cambio de liderazgo. El exentrenador del Arsenal había sido señalado como el candidato con más posibilidades de desbancar al actual presidente antes de que venza el plazo de presentación de candidaturas, cada vez más cercano.

Anuncios

Wenger renuncia a presentarse

A solo cuatro días de que concluya el plazo para presentar candidaturas, la BBC informa de que Arsene Wenger ha decidido a última hora no entrar en la carrera. El técnico de 77 años ocupa actualmente el cargo de director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, para el que fue nombrado por Infantino.

Aunque Wenger había estado valorando la posibilidad de presentar una candidatura para desbancar a su jefe, finalmente decidió no hacerlo. Su negativa llega pese a las intensas gestiones de figuras destacadas, entre ellas el presidente francés Emmanuel Macron, quien, según las informaciones, se puso en contacto con su compatriota en un intento infructuoso de convencerlo para que se presentara.

Infantino se mantiene firme ante las duras críticas

Mientras crece en Europa la oposición a su gestión, Infantino se ha mostrado desafiante respecto a su posición en el fútbol. Recientemente insistió en que conserva el respaldo de la «inmensa, inmensa mayoría» del fútbol mundial y señaló el fuerte apoyo con el que cuenta en Sudamérica, África y Asia.

Su postura contrasta claramente con la de varias organizaciones importantes del fútbol, entre ellas la Football Association, que sostienen que Infantino ya no es apto para el cargo. El propio Wenger ya había expresado una firme oposición al actual presidente al condenar públicamente su plan de venta del Mundial por 15.000 millones de libras.

Anuncios Anuncios

Un duro golpe para la oposición europea

La retirada de Wenger deja a la UEFA sin su candidato preferido en su intento de apartar a Infantino del cargo. El organismo rector del fútbol europeo veía en el extécnico del Arsenal su mejor opción para desbancar al controvertido dirigente y se preparaba para apoyar plenamente su campaña.

Related Topics

Este giro refuerza la posición de Infantino en un momento en el que su gestión está sometida a un intenso escrutinio.

Contrarreloj antes del cierre de candidaturas

La UEFA aún no ha anunciado un candidato alternativo y tiene que elaborar un nuevo plan antes de que se cierre el plazo de presentación de candidaturas dentro de cuatro días.

Anuncios

Por ahora, solo dos personas han confirmado su intención de presentarse: el japonés Kozo Tashima, miembro del Consejo de la FIFA, y el exdefensa del Tottenham Ramon Vega. Sin embargo, se espera que Vega tenga dificultades para conseguir los apoyos necesarios para plantear una candidatura con opciones reales.