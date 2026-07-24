Parece que Ollie Watkins, delantero del Aston Villa, será uno de los nombres más destacados en el actual mercado de fichajes veraniego, en medio de un atento seguimiento a su situación por parte de los dos gigantes de la Premier League, el Manchester United y el Arsenal, además del amplio interés de varios clubes ingleses y europeos por el jugador de 30 años.

Según el diario británico "The Sun", el Aston Villa ya ha frustrado un ambicioso movimiento del club turco Fenerbahçe, que se preparaba para presentar una oferta de 30 millones de libras esterlinas (35 millones de euros) por el internacional inglés, ya que el club inglés dejó claro de forma rotunda que no aceptaba desprenderse del jugador, lo que detuvo las negociaciones de raíz.

El gigante turco aspiraba a tentar a Watkins con un contrato de tres años y un salario anual de entre 7,5 y 8,5 millones de libras esterlinas.

Mientras tanto, el Arsenal muestra un interés serio en fichar a Watkins ante los crecientes rumores sobre la posible salida de su delantero brasileño Gabriel Jesus, lo que ha llevado al entrenador Mikel Arteta a buscar opciones ofensivas alternativas, situando al delantero del Aston Villa a la cabeza de la lista de intereses de los "gunners".

Por su parte, el Manchester United observa el panorama de cerca, pero con una visión diferente, ya que la posibilidad existente de una salida de Joshua Zirkzee hacia la Serie A empuja al conjunto de Old Trafford a explorar nuevas opciones en su línea de ataque, y en caso de que el delantero neerlandés se marche a la Juventus o a la Roma, se espera que el United presente una oferta oficial para fichar a Watkins.

La situación financiera del Aston Villa podría desempeñar un papel decisivo en la determinación del futuro del jugador la próxima temporada, pues las fuentes indican que el club podría plantearse aceptar ofertas cercanas a los 40 millones de libras esterlinas, en un momento en el que la capacidad económica de los clubes de la Premier League destaca como un factor principal que podría quebrar la determinación del Aston Villa de retener a su estrella.