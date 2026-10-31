Arsenal y Newcastle compiten con el Bayern de Múnich por Eduardo Pape, la joven promesa del Cruzeiro valorada en 33 millones de libras, después de que el brasileño de 17 años haya sido comparado con Rodri y Sergio Busquets

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Arsenal y Newcastle United, de la Premier League, se preparan para competir con el gigante alemán Bayern de Múnich por el fichaje de Eduardo Pape, joven promesa del centro del campo del Cruzeiro. Pese a no haber debutado aún con el primer equipo en Brasil, el futbolista de 17 años ya ha llamado la atención de ojeadores de clubes de élite europeos por la madurez que muestra en las categorías inferiores.

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Los grandes clubes europeos siguen a una promesa brasileña

Según TEAMtalk, los dos clubes de la máxima categoría inglesa siguen de cerca la evolución del joven mediocentro defensivo mientras se intensifica la competencia con el poderoso Bayern de la Bundesliga. Tras destacar en las categorías sub-17 y sub-18 del Cruzeiro, el joven ha sido comparado por su estilo de juego con dos grandes centrocampistas españoles, Busquets y Rodri. Los ojeadores han elogiado su inteligencia posicional y su capacidad para marcar el ritmo de los partidos desde el centro del campo.

Una rebaja en el precio atrae a clubes extranjeros

El Cruzeiro posee actualmente la mayoría de los derechos económicos del adolescente y le ha vinculado con un contrato hasta 2029 que incluye una elevada cláusula de rescisión de 100 millones de euros (83,3 millones de libras / 111,6 millones de dólares) para clubes extranjeros. Sin embargo, algunas fuentes indican que el club brasileño estaría dispuesto a autorizar su salida por una cifra más realista, cercana a los 40 millones de euros (33,3 millones de libras / 44,6 millones de dólares).

Aunque el Arsenal y el Newcastle siguen firmemente en la pugna por su fichaje, el Bayern intensificó su interés a principios de este mes al enviar a un ojeador a ver a Pape en la Copa de la Amistad de la UEFA para equipos sub-18, disputada en Suiza. Dado que a su contrato aún le quedan tres años, el Cruzeiro no tiene ninguna necesidad económica inmediata de traspasarlo y pretende seguir formándolo en su cantera a corto plazo.

Otros grandes clubes siguen los torneos juveniles

El interés por el organizador de juego que actúa en la base del centro del campo va mucho más allá de los tres principales pretendientes, después de sus destacadas actuaciones en el Campeonato Sudamericano Sub-17 a principios de este año. Manchester City, Chelsea y Bournemouth, rivales en la Premier League, también enviaron a miembros de sus equipos de captación para seguir sus actuaciones en ese torneo.

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Mientras tanto, también se ha señalado el interés de Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Mónaco por el centrocampista. Pese a que cada vez son más los clubes europeos interesados, aún no se ha presentado ninguna oferta formal, ya que los posibles compradores se conforman por ahora con seguir su evolución desde la distancia hasta que alcance la mayoría de edad.

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Las restricciones de edad retrasan su posible llegada a Inglaterra

La normativa de traspasos posterior al Brexit impide a los clubes británicos fichar a jugadores extranjeros menores de 18 años, por lo que Pape no podrá incorporarse a la Premier League hasta el mercado de verano posterior a su 18.º cumpleaños, en marzo de 2027. En consecuencia, se espera que el Cruzeiro conserve al centrocampista durante los próximos meses mientras intenta hacerse un hueco en el primer equipo. No obstante, los departamentos de captación de los principales clubes europeos seguirán de cerca su evolución de cara a los dos próximos mercados de fichajes.