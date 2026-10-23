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Arsenal y Liverpool, dos pesos pesados de la Premier League, han intensificado el seguimiento del mediapunta del Galatasaray Aleksey Batrakov tras enviar a representantes para verle jugar en competición europea esta semana. El atacante ruso de 21 años no ha tardado en llamar la atención en Turquía desde que este verano dejó el Lokomotiv de Moscú, el club en el que se formó.

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Ojeadores ingleses presencian una victoria en Francia

Según TEAMtalk, representantes del Arsenal y del Liverpool viajaron el miércoles por la noche al norte de Francia para evaluar en persona al mediapunta ruso. Los ojeadores de ambos clubes quedaron impresionados después de que el joven marcara en la victoria por 4-2 del conjunto de Estambul ante el Lille. El Manchester United, el Chelsea y el Manchester City también siguen de cerca al prometedor futbolista desde principios de este verano.

El traspaso a Turquía sortea las sanciones gubernamentales

Getty Images

Hasta ahora, los clubes ingleses tenían prohibido negociar directamente con el Lokomotiv debido a las sanciones del Gobierno británico por la guerra en Ucrania, que restringían las operaciones de traspaso con equipos rusos. Sin embargo, su fichaje por el club de Estambul por 25 millones de euros ha eliminado ese obstáculo y lo ha puesto al alcance de sus pretendientes de la Premier League.

El Galatasaray se adelantó para hacerse con sus servicios después de poner fin a su intento de fichar a Bruno Fernandes, aprovechando que el Paris Saint-Germain dio prioridad a las operaciones por Ferran Torres y Maghnes Akliouche pese a haber seguido también al mediapunta.

Desde su llegada a Turquía, el centrocampista se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno, con dos goles y dos asistencias en sus seis primeros partidos como titular.

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Una cláusula contractual tienta a los grandes clubes

Aunque el gigante de la Super Lig está encantado con el impacto inmediato de su fichaje de verano y no tiene intención de traspasarlo, una cláusula concreta de su contrato podría dejar la decisión fuera de sus manos.

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El contrato de Batrakov incluye una cláusula de rescisión de aproximadamente 50 millones de libras que se aplica exclusivamente a los clubes que compiten en las cuatro grandes ligas europeas: Inglaterra, España, Italia y Alemania.

El pago de esa cantidad fijada permitiría al club turco ingresar aproximadamente el doble de lo que pagó al Lokomotiv y ofrecería a sus pretendientes de la Premier League una vía directa para cerrar el traspaso.

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Se avecina una pugna entre cinco clubes

Getty Images

El envío de ojeadores para presenciar el partido contra el Lille supone un paso significativo del Arsenal y el Liverpool mientras valoran si formalizar su interés de cara a los próximos mercados de fichajes. Con otros tres rivales de la Premier League también muy atentos a su evolución, podría desatarse una intensa puja entre cinco clubes de la competición si mantiene su nivel. Por ahora, Batrakov intentará dar continuidad a su prometedor comienzo en Estambul mientras los grandes clubes europeos siguen pendientes de él.