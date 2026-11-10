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El Arsenal, campeón de la Premier League, y el Atlético de Madrid podrían negociar un sorprendente intercambio de jugadores en el mercado de invierno, según informaciones. La operación propuesta llevaría al centrocampista Martin Zubimendi a la capital española, mientras que el delantero Julian Alvarez regresaría al fútbol inglés para jugar en el Arsenal.

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Se plantea un intercambio de gran calibre entre el Arsenal y el Atlético de Madrid

El Arsenal y el Atlético de Madrid podrían llegar a un acuerdo para un importante intercambio de jugadores en el próximo mercado de fichajes de invierno. El medio español RNE informa de que el mediocentro defensivo Martin Zubimendi podría llegar al Metropolitano, mientras que el delantero argentino Julian Alvarez pondría rumbo al norte de Londres.

Zubimendi llegó al Emirates Stadium en julio de 2025 por una cifra que, según las informaciones, ascendió a 55,8 millones de libras, tras una etapa repleta de títulos en la Real Sociedad.

Sin embargo, el internacional español ha visto limitadas sus oportunidades en el primer equipo durante la presente temporada.

Zubimendi apenas tiene minutos en un centro del campo con mucha competencia

Pese a participar en todos los partidos de liga durante la temporada 2025-26, en la que el Arsenal conquistó el título, Zubimendi ha pasado a tener un papel secundario a las órdenes de Mikel Arteta este curso.

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El futbolista de 27 años solo ha disputado 100 minutos en la Premier League y no ha sido titular ni una vez, ante la fuerte competencia de Declan Rice, Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly y Mikel Merino.

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«En verano, Zubimendi podría haber salido del Arsenal, e incluso se habló del Real Madrid», informó Silvia Barba, directora de deportes de RNE. «Podría fichar por el Atlético de Madrid en el mercado de invierno como alternativa a Julian».

Alvarez atraviesa una etapa difícil a las órdenes de Diego Simeone

Alvarez también ha tenido un comienzo de temporada frustrante en España tras su traspaso récord de 95 millones de euros procedente del Manchester City en agosto de 2024.

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Después de marcar 20 goles en 49 partidos entre todas las competiciones la pasada temporada, el campeón del mundo solo ha anotado dos tantos en 12 encuentros con el equipo de Diego Simeone.

«Al Arsenal le gusta Julian, que sigue claramente sin estar en forma», añadió Barba sobre la situación del delantero. «La relación entre el Atlético de Madrid y Julian no funciona».

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El mercado de invierno abre la puerta a una solución

Alvarez dejó claro durante el verano que quería abandonar el Atlético de Madrid después de que no se concretara un posible traspaso al Barcelona.

Con ambos jugadores en busca de un nuevo comienzo para dar impulso a sus respectivas temporadas, un intercambio a mitad de curso podría resolver los dilemas tácticos de los dos clubes.

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El Arsenal y el Atlético de Madrid seguirán atentos a la situación a medida que se acerque el cierre del mercado de fichajes de invierno.