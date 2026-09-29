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Renuka Odedra
Traducido por

Arsenal y adidas SPZL lanzan una colección terrace de edición limitada para otoño/invierno de 2026

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Arsenal Women

Pura cultura del norte de Londres.

adidas SPZL F.C. ha dirigido oficialmente su mirada al norte de Londres, uniendo fuerzas con el Arsenal F.C. para una primera colección cápsula otoño/invierno 2026 que tiende un puente entre la rica herencia de la subcultura futbolística y el diseño de estilo de vida moderno.

Supervisada por el experto ojo del curador de la marca Gary Aspden, la línea sigue desarrollando la estética establecida cuando SPZL F.C. se lanzó por primera vez en 2024, fusionando a la perfección la energía de la cultura de los días de partido con una refinada funcionalidad para el día a día.

Para celebrar el lanzamiento, adidas presentó una campaña de alto nivel inspirada en los días de partido en el Emirates Stadium y en las subculturas distintivas que rodean al club. Dando vida a esa visión aparece una impresionante nómina de talento futbolístico de varias generaciones, encabezada por el icónico capitán de los 'Invincibles' y campeón del mundo Patrick Vieira, junto al actual capitán del equipo masculino Martin Ødegaard y la estrella del fútbol femenino Chloe Kelly.

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Juntos, el trío capta la poderosa conexión entre el estilo, el fútbol y la comunidad que impulsa este deporte. La propia colección FW26 se centra en interpretaciones de siluetas clásicas de ropa deportiva inspiradas en la herencia, con el nuevo Arsenal SPZL F.C. ZX7300 footprint como gran protagonista.

La línea de ropa está articulada en torno a una llamativa camiseta de manga corta en azul medianoche con las vibrantes tres bandas amarillas y detalles gráficos SPZL blancos personalizados, combinada con un polo de manga larga, una chaqueta de chándal con cremallera completa y un pantalón de chándal a juego, diseñados para un look limpio y listo para la grada.

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Compra: colección Arsenal x adidas SPZL

La colección de edición limitada adidas SPZL F.C. x Arsenal ya está disponible para comprar en adidas y Arsenal Direct.


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