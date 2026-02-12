Arsenal vs. Wigan, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Arsenal de Arteta sigue soñando en grande. Los Gunners, aún en carrera en tres frentes, reciben en el Emirates al Wigan, un grande venido a menos y ahora en League One, la tercera división inglesa.

El equipo de Arteta sueña con repetir el éxito de 2013, mientras sigue avanzando a gran velocidad también en la Premier tras lograr el acceso a los octavos de final de la Champions League gracias a 8 victorias de 8 en la fase de liga.

La novedad es que en caso de empate a los 90' ya no habrá replay, sino prórroga y, eventualmente, penaltis.

A continuación, toda la información sobre Arsenal-Wigan de la FA Cup, incluidas las relativas al canal de TV, alineaciones y la cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Arsenal vs Wigan, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se puede seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Select, y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Arsenal vs Wigan

Copa - Copa Emirates Stadium

El partido se disputa este domingo 15 de febrero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Posibles alineaciones Arsenal-Wigan

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gabriel Jesus, Trossard. Entr. Arteta.

WIGAN (3-4-2-1): Tickle; Aimson, Kerr, Fox; Hunt, Weir, Matt Smith, Murray; Bettoni, Wright; Saydee. Entr. Lowe

Forma

Partidos entre ambos equipos

