Arsenal vs. Sunderland, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo y Peacock.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Arsenal vs Sunderland

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Emirates.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Los Gunners tendrán la revancha en mente después de que el partido de la primera vuelta terminara 1-1 tras un gol de Brian Brobbey en el tiempo añadido. Sin embargo, más pertinente será que querrán aprovechar cualquier posible tropiezo de sus rivales por el título, el Man City y el Aston Villa. Los Gunners ampliarían su ventaja en la cima a nueve puntos con una victoria aquí, antes de que el City viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool más tarde en el día.

Tras un bache en el que sumaron dos puntos en tres partidos de liga, el Arsenal ha encadenado tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida una victoria por 4-0 en Leeds en su último partido de liga.

El Sunderland, ascendido del Championship esta temporada, ha superado todas las expectativas y marcha octavo con 36 puntos tras 24 partidos. Gran parte de este impresionante rendimiento se debe a su forma en casa, donde han sumado 26 puntos. Sin embargo, no han ganado un partido fuera de casa en la liga desde octubre. Cabe destacar, no obstante, que han ganado dos de sus últimos tres partidos, ante el Burnley y el Crystal Palace.

Noticias de lesiones, sanciones, estadísticas clave

La estrella del Arsenal, Mikel Merino, necesita una operación en el pie y probablemente se perderá lo que resta de la temporada. Bukayo Saka se lesionó en el calentamiento contra el Leeds y no llegó a tiempo para la victoria sobre el Chelsea en la semifinal de la Copa de la Liga inglesa (EFL Cup), por lo que es poco probable que esté en condiciones aquí. El capitán Martin Odegaard también se perdió el partido contra el Chelsea, pero podría participar ante los Black Cats.

Desgarradoramente para el capitán del Sunderland, Granit Xhaka, el ex capitán suizo del Arsenal está lesionado y no estará disponible para un reencuentro con antiguos compañeros. Los extremos Jocelin Ta Bi y Bertrand Traore también están fuera.

Noticias del equipo y convocatorias

