Arsenal vs. Real Madrid, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Arsenal recibe a Real Madrid este miércoles 19 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Meadow Park, por la cuarta jornada de la temporada 2025-2026 de la Champions League femenina.

Sigue aquí en directo el Arsenal vs. Real Madrid de la Champions League femenina 2025-26

Las Gunners llegan al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de Bayern Múnich en la fecha tres, a pesar de los goles de Emily Cox y Mariona Caldentey. El equipo dirigido por Renée Slegers es décimo primero en la clasificación con tres puntos.

Por su parte, las Merengues empataron por 1-1 frente a París FC en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Caroline Weir. El cuadro a cargo de Pau Quesada Tormos es quinto en la tabla con siete unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Arsenal femenino vs Real Madrid femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Disney+ Sudamérica ESPN 2, Disney+ México TVC Deportes Estados Unidos ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN, Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Arsenal vs Real Madrid

El partido se disputa este miércoles 19 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Meadow Park.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Arsenal femenino

Las Gunners son las campeonas defensoras, pero no han tenido el rendimiento deseado, tanto en Champions como en Inglaterra, donde son cuartas en la clasificación, ocho puntos por detrás de las lideres.

Noticias del Real Madrid femenino

Las Merengues vienen de una dura derrota en la Liga F, donde perdieron El Clásico por 0-4 a manos de Barcelona, lo que las ha alejado de la lucha por el título.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

ARS Últimos partidos RMA 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Arsenal Women 3 - 0 Real Madrid Femenino

Real Madrid Femenino 2 - 0 Arsenal Women 3 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Clasificación

Enlaces útiles