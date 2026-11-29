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Arsenal y Manchester City empataron 2-2 en un partido de máxima exigencia que enfrentó dos planteamientos tácticos distintos. Desde las recuperaciones gracias a la presión alta hasta la eficacia de cara a puerta, el encuentro fue una lección de juego posicional moderno y ajustes sobre la marcha.

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El duelo táctico entre Mikel Arteta y Enzo Maresca en el Emirates Stadium fue un fascinante enfrentamiento entre el control y la capacidad de desestabilizar al rival. El Arsenal afrontó el partido con la intención de aprovechar su condición de local mediante un dominio territorial sostenido y una estructura de presión rigurosa, diseñada para obligar al Manchester City a jugar balones largos en situaciones incómodas. El principal objetivo de Arteta era frenar la progresión del City por el centro, con un bloque compacto en el mediocampo que aislase a sus jugadores más creativos, y explotar las bandas en las transiciones rápidas.

El Manchester City, por su parte, llegó con un plan basado en la verticalidad y en aprovechar los espacios a la espalda de la adelantada línea defensiva del Arsenal. Maresca buscó superar la primera línea de presión mediante defensas capaces de sacar el balón jugado y encontrar vías directas hacia el último tercio. El propósito táctico era claro: abrir el campo para generar huecos en los espacios interiores de las bandas que pudieran aprovechar los centrocampistas llegados desde atrás, mientras Erling Haaland suponía una amenaza constante para los centrales del Arsenal en los duelos individuales.

El planteamiento táctico del Arsenal

Mikel Arteta dispuso un 4-2-3-1 que, en defensa, se transformaba con frecuencia en un 4-4-2. Cada pase lateral entre los centrales del City activaba la presión: Kai Havertz y Martin Odegaard saltaban para cerrar las líneas de pase hacia el mediocentro. En la salida de balón del Arsenal resultaba fundamental que Bruno Guimaraes bajase entre los centrales, lo que permitía a los laterales Riccardo Calafiori y Jurrien Timber adelantar su posición y dar amplitud. Así, los extremos Noni Madueke y Christos Tzolis podían meterse por dentro y ocupar los espacios interiores, formando una estructura ofensiva de 3-2-5.

En defensa, el Arsenal mantuvo la línea adelantada para que el equipo permaneciera compacto, aunque eso entrañaba riesgos ante la velocidad del City. La estrategia dio resultado en el minuto 40, cuando Mikel Merino recuperó el balón en el momento oportuno y centró para Kai Havertz, que neutralizó la ventaja inicial del City. El 56 % de posesión del Arsenal dio muestra de su mayor capacidad para conservar el balón bajo presión, aunque a menudo le costó convertir ese control en ocasiones claras: registró 2,13 goles esperados, frente a los 1,23 del City. Su resistencia defensiva acabó teniendo recompensa en el minuto 83, cuando Jurrien Timber se incorporó al ataque para firmar el empate, una acción que puso de relieve la libertad táctica concedida a los laterales del Arsenal en la recta final.

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El planteamiento táctico del Manchester City

Enzo Maresca también recurrió al 4-2-3-1, pero le dio una aplicación muy distinta. El City adoptó un enfoque pragmático con el balón y a menudo se replegó en un bloque medio de 4-4-2 para invitar al Arsenal a avanzar antes de salir al contraataque. Una de sus pautas clave consistía en que Josko Gvardiol subiera desde el lateral izquierdo para actuar como un extremo más, lo que daba libertad a Iliman Ndiaye para desplazarse hacia el centro. Así se vio en el primer gol, cuando Gvardiol asistió a Erling Haaland para que definiera con precisión en el minuto 34.

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La presión del City fue más selectiva que la del Arsenal: a menudo esperaba a que el balón llegase a las bandas para tender una trampa. Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernandez ejercieron de anclas tácticas, protegieron a la línea de cuatro e iniciaron rápidas transiciones verticales. Fernandez, en particular, fue decisivo: llegó desde atrás al área para marcar poco después del descanso, a pase de Bouaddi. El gol fue la ejecución perfecta del plan de Maresca: recuperar el balón en el tercio central y llenar el área antes de que el rival pudiera reorganizarse. Pese a tener menos posesión (44 %), el City siguió siendo letal al contraataque, protagonizó cinco contragolpes y mantuvo una amenaza constante gracias a la potencia física de Haaland y a los inteligentes movimientos de Fernandez entre líneas.

La partida de ajedrez táctico

El duelo táctico decisivo se libró en el carril central, entre el doble pivote del Arsenal y el trío de mediapuntas del City. Arteta alineó a Mikel Merino junto a Bruno Guimaraes para aportar presencia física, pero la rápida combinación entre Fernandez y Ndiaye les superó en algunas ocasiones. El desequilibrio surgía cuando los extremos del City fijaban a los laterales del Arsenal y Haaland se encargaba de ocupar tanto a Gabriel como a Ezri Konsa. Esto obligaba a los centrocampistas del Arsenal a retrasar su posición y, por momentos, dejaba un vacío por delante de la línea defensiva.

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Sin embargo, Arteta se impuso en el aspecto táctico gracias a la profundidad de su plantilla y a la resistencia física de sus jugadores. Al mantener una presión intensa durante todo el partido, el Arsenal acabó desgastando al City. Las incorporaciones al ataque de Jurrien Timber desde el lateral terminaron por romper la estructura defensiva del equipo de Maresca, al que le costó seguir las llegadas tardías de los defensas del Arsenal. El empate refleja un partido en el que la eficacia del City en las transiciones encontró respuesta en la persistencia estructural y el dominio territorial del Arsenal.

Los ajustes durante el partido

Ambos entrenadores recurrieron a los cambios para influir en el ritmo del encuentro. En el descanso, Arteta sustituyó a Riccardo Calafiori por Piero Hincapie, probablemente en busca de mayor solidez defensiva ante la velocidad de Jeremy Doku. Más tarde, en el minuto 58, las entradas de Viktor Gyokeres y Eberechi Eze por Odegaard y Tzolis señalaron el paso a un 4-2-4 más directo mientras el Arsenal buscaba remontar. El ajuste obligó al City a replegarse aún más, aumentó la presión sobre su defensa y dio lugar a un mayor número de centros.

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Maresca respondió con las entradas de Phil Foden y Mateo Kovacic para recuperar el control del ritmo. Las salidas de Doku y Ndiaye apuntaban a una estructura más conservadora para protegerse ante las pérdidas y conservar la ventaja. Sin embargo, la sustitución de Enzo Fernandez por Nico O'Reilly en el minuto 67 posiblemente restó al City capacidad para progresar mediante el pase. Mientras los retoques del City buscaban cerrar el partido, los cambios del Arsenal pretendían generar más desorden en el último tercio. La apuesta acabó dando resultado con la intervención tardía de Timber. Utilizar a los laterales como principales amenazas ofensivas en los últimos diez minutos fue el ajuste táctico que finalmente permitió al Arsenal rescatar un punto.

Conclusión

En última instancia, el encuentro se decidió por los pequeños márgenes entre la eficacia en las transiciones y la resistencia de cada estructura. La capacidad del Manchester City para explotar los espacios en vertical le permitió adelantarse dos veces y demostró su dominio táctico del contraataque bajo Maresca. Sin embargo, la negativa del Arsenal a renunciar a su juego de posesión y los cambios ofensivos de Arteta en la recta final le permitieron superar al fatigado bloque bajo del City. El empate táctico confirma que, aunque el City cuenta con la mayor eficacia individual de Haaland y Fernandez, el sistema colectivo y la presión territorial del Arsenal siguen siendo los desafíos más importantes para la supremacía táctica del campeón en la Premier League.