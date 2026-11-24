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Arsenal vs. Borussia Dortmund: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal recibe al Borussia Dortmund el martes 24 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres para disputar un partido de la Champions League.

Los Gunners llegan tras sufrir un revés en la liga. El fin de semana solo pudieron empatar 2-2 en casa del Newcastle United, pese a que durante buena parte del encuentro parecían encaminados hacia la victoria. Noni Madueke rescató un punto en los últimos minutos.

Aun así, Arsenal conserva el liderato de la Premier League y mantiene una ventaja de seis puntos. Preocupa, sin embargo, la lesión del portero David Raya, que tuvo que ser sustituido ante el Newcastle. Mikel Arteta anunció que se le realizaría una resonancia magnética y todavía no pudo ofrecer un pronóstico.

El Dortmund llega con bastante más impulso. El equipo de Niko Kovac ganó 1-0 en casa del Borussia Mönchengladbach en su último partido de la Bundesliga y antes había empatado 2-2 contra el Bayern de Múnich.

En la Champions League, el Dortmund ocupa la zona media de la tabla tras vencer 2-1 al Real Betis. Arsenal quiere recuperar terreno ante su público y mantener su buena posición de partida.

A continuación te contamos dónde puedes seguir el partido por televisión y streaming.

La actualidad de la semana: ¿cómo llegan Arsenal y Borussia Dortmund?

Arsenal afronta el partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. En el más reciente empató 2-2 con el Newcastle United; antes ganó 1-0 al Hull City y 2-1 en casa del Slavia Praga. En total, ha marcado siete goles y ha encajado cuatro. Su eliminación de la Copa de la Liga inglesa ante el Fleetwood tras un 1-1 empaña ese balance.

El Dortmund no ha perdido en sus últimos cinco partidos, con cuatro victorias y un empate. En el más reciente ganó 1-0 en Mönchengladbach y antes empató 2-2 contra el Bayern de Múnich. Ha marcado diez goles y ha encajado seis, y también logró un 3-2 ante el Werder Bremen en la Copa de Alemania.

Arsenal vs. Borussia Dortmund: alineaciones

Arsenal vs. Borussia Dortmund: estado de forma

Arsenal vs. Borussia Dortmund: enfrentamientos directos

Arsenal vs. Borussia Dortmund: clasificaciones