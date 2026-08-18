El español Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, mostró un gran entusiasmo por seguir construyendo el equipo tras la conquista del título de la Premier League la temporada pasada, comprometiéndose a trabajar para convertir al Arsenal en «el mejor club del mundo».

El conjunto londinense había levantado el trofeo de la liga la temporada pasada por primera vez en 22 años, y se apresuró a moverse en el mercado de fichajes para reforzar sus filas y proteger su título mediante la incorporación de elementos destacados como Christian Tzolis y Bruno Guimaraes. Arteta aseguró que el club continuará apuntando a jugadores de élite para llevar al Arsenal a la cima.

Arteta declaró a la cadena «Sky Sports» durante el evento de lanzamiento de la nueva temporada, antes del duelo inaugural frente al Coventry el viernes por la noche: «La ambición del club y de la dirección se centra sin duda en hacer del Arsenal el mejor club del mundo. Y para lograrlo, hay que tener las mejores instalaciones, los estadios más modernos, la mejor afición, además de contar con la plantilla y los miembros mejores del mundo; pues son ellos quienes deciden los partidos y marcan la diferencia en los momentos decisivos».

El español añadió, aclarando: «Esto es lo que intentamos construir con nuestros jugadores actuales, y con los nuevos elementos que buscamos incorporar para que marquen la verdadera diferencia para el Arsenal».

El Arsenal afronta la nueva temporada como principal favorito para conservar su título, algo que confirmó con su clara victoria sobre el Manchester City por tres goles a cero en el partido de la Community Shield el domingo. Arteta comentó sobre su condición de favorito diciendo: «Creo que esta expectación es parte del mundo del fútbol, y me siento completamente cómodo con esta situación. Lo que de verdad me importa es cuando miro a los ojos de mis jugadores y veo esa pasión, esa determinación y ese deseo de mejorar día a día; eso es lo único a lo que presto atención».

Y a pesar de que la historia del Arsenal no ha visto la conservación del título de liga desde los años treinta del siglo pasado, Arteta mostró su entusiasmo por superar el obstáculo histórico, prosiguiendo: «Es una excelente oportunidad la que nos espera, y somos plenamente conscientes de la magnitud del esfuerzo necesario para lograrlo. Pero percibo la ambición, el deseo y el pleno convencimiento dentro del equipo de nuestra capacidad para repetirlo».