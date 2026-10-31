Arsenal, Liverpool y Manchester United perciben la inquietud y contactan con el Bayern de Múnich

El futuro de Lennart Karl (18) en el Bayern Múnich parece pender de un hilo, según informa Bild. Tras las recientes declaraciones del presidente del Bayern, Uli Hoeness, varios clubes de la Premier League ven una oportunidad.

«Tengo previsto mantener una conversación seria con él», dijo Hoeness la semana pasada a Die Welt am Sonntag. «Cree que ya es una superestrella, pero no lo es».

«Los jugadores jóvenes necesitan humildad», añadió. «También necesitan presión. No sé si es bueno para Lennart Karl que lo protejan constantemente en exceso».

Las declaraciones ya han llegado a varios clubes ingleses interesados. Arsenal, Liverpool y Manchester United esperan que se produzca una ruptura entre Karl y el Bayern y ya se han puesto en contacto para informarse sobre la situación.

Christian Falk, periodista especializado en fichajes de Bild, no descarta que el Bayern esté abierto a negociar. «Su valor de traspaso es de 60 millones de euros. Por supuesto, cualquier club de la Premier League puede permitírselo fácilmente», afirma.

Además, todavía no ha habido conversaciones con Karl sobre un nuevo contrato. Su vínculo actual se extiende hasta mediados de 2029. Sin embargo, eso no significa en absoluto que el Bayern quiera «echar» a la joven promesa. «Desde luego, no es su intención. No lo venderán por cuatro duros», señala Falk.

Karl ya suma 51 partidos oficiales con el Bayern y destacó especialmente el año pasado en la Liga de Campeones. Entonces, con 17 años y 242 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar para el Bayern en esa competición.