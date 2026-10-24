Compartir Sigue a GOAL en Google

Los pesos pesados de la Premier League Arsenal, Liverpool y Manchester United siguen de cerca la difícil etapa que atraviesa Lennart Karl en el Bayern de Múnich después de que Uli Hoeness, dirigente del club, reprendiera públicamente al adolescente. El atacante de 18 años ha tenido dificultades para jugar con regularidad esta temporada, mientras crece la preocupación en el Allianz Arena por su comportamiento fuera del campo.

Anuncios

Tres clubes ingleses siguen de cerca lo que ocurre en Múnich

Según TEAMtalk, intermediarios han puesto sobre aviso a los tres clubes de la Premier League por la frustrante temporada del internacional alemán en Baviera. Pese a que rechazó al Arsenal y al Liverpool para ampliar su contrato hasta 2029 a principios de este año, el adolescente solo ha sido titular en dos partidos de la Bundesliga y uno de la Champions League esta temporada. Su menor protagonismo llega después de una campaña en la que despuntó a las órdenes de Vincent Kompany, con nueve goles y siete asistencias en 34 encuentros.

El presidente honorario le lanza una advertencia pública

El rápido ascenso de Karl la temporada pasada le valió sus primeras internacionalidades con la selección absoluta de Alemania a las órdenes de Julian Nagelsmann y un puesto en la lista provisional para el Mundial antes de que una lesión le dejara fuera del torneo en Norteamérica. El nuevo seleccionador, Jurgen Klopp, también le ha convocado. Sin embargo, la llegada de Ismael Saibari en verano ha aumentado la competencia por un puesto en el Bayern, y los dirigentes del club tampoco están satisfechos con la actitud del joven fuera del campo.

En declaraciones a BILD, Hoeness, presidente honorario del Bayern, fue tajante y rechazó las comparaciones con su compañero francés Michael Olise: «Tengo intención de mantener una conversación seria con él. Está lejos de ser una superestrella. Los jugadores jóvenes deben tener humildad. Las comparaciones con [Michael] Olise claramente no le están haciendo ningún bien. Todavía hay una diferencia enorme entre los dos».

Los grandes clubes españoles mantienen su interés

La intervención de Hoeness pone de relieve el deseo del Bayern de evitar que unas expectativas poco realistas frenen el desarrollo del joven talento junto a una estrella consolidada como Olise. La cúpula del club espera que responda positivamente a las críticas.

Anuncios Anuncios

Aun así, el citado medio señala que los intermediarios ya están tanteando a posibles clubes interesados por toda Europa por si su situación no mejora.

Además de los tres clubes ingleses, los grandes del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, siguen de cerca lo que ocurre. Ambos ya intentaron fichar a Karl cuando tenía 10 años, después de que destacara en un torneo juvenil.

La duración del contrato protege al campeón alemán

Aunque no se contempla una salida inmediata, el futuro de Karl podría convertirse pronto en un importante tema de debate de cara a los mercados de fichajes de 2027 si sigue sin hacerse un hueco en el once inicial de Kompany. Como su último contrato se extiende hasta 2029, el campeón de la Bundesliga tiene la sartén por el mango en cualquier posible negociación. Por ahora, el Bayern espera que su canterano siga el consejo de Hoeness y luche por volver a entrar en los planes del equipo.